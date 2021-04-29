Сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале дебютный тизер-трейлер фантастического боевика "Война будущего" (The Tomorrow War). Видео довольно короткое, всего 30 секунд, но оно способно взбудоражить эмоции кадрами тотальной разрухи.

Мировую премьеру фильма анонсировали 2 июля. Это уже в третий раз обновляют дату релиза ленты – впервые она должна была выйти 25 декабря 2020-го, а затем 23 июля 2021-го. После покупки Amazon, премьеру решили перенести на три недели раньше.

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Режиссером ленты выступает Крис МакКей. Сценарий написал Зак Дин. В ролях:

Эдвин Ходж (сериал "Ради всего человечества"),

Сэм Ричардсон ("Девушка, подающая надежды"),

Бетти Гилпин ("Охота"),

Мэри Линн Райскаб ("А теперь – апокалипсис").

О чем фильм

По сюжету картины в будущем происходит разрушительный конфликт с инопланетной расой. В попытке изменить ход войны ученые из 2051 года начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. В число призывников попадают разные люди по профессиям и судьбам: примерный семьянин и школьный учитель, а также ученая и ее отец.

"Война будущего" 2021: смотреть трейлер фильма онлайн