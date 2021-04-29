Студии Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures снова порадуют нас новой семейной анимацией о летних приключениях лучших друзей. Как сообщила пресс-служба дистрибьютора, премьера нового мультфильма "Лука" в Украине состоится 17 июня.

Над мультфильмом "Лука" работали авторы мультфильма "Душа". Напомним, что анимация на премии Оскар-2021 победила в двух номинациях: "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму".

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Какая история ждет нас в кинотеатрах

События анимации "Лука" разворачиваются на живописном побережье итальянской Ривьеры. Зрителю предлагают историю о взрослении мальчика. Жизнь его наполнена мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Главный герой Лука делит свои приключения со своим новым лучшим другом, но вдруг развлечениям и веселью грозит скрытый очень глубоко секрет: морские чудовища из другого мира, которые живут прямо под поверхностью воды. Их ждут захватывающие приключения и удивительные новые впечатления.



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Disney / Pixar

Встречайте анимацию "Лука" от Disney и Pixar в кино с 17 июня: смотреть трейлер

Что интересно? Картину поставил Энрико Касароса, чей короткометражный мультфильм "Луна" ранее номинировали на Оскар-2021. Авторами сценарий стали Майк Джонс ("Душа") и Джесси Эндрюс ("Я, Эрл и умирающая девушка"). Продюсером ленты выступит Андреа Уоррен ("Лава", "Тачки 3").



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Disney / Pixar