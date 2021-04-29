Студії Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures знову потішать нас новою сімейною анімацією про літні пригоди найкращих друзів. Як повідомила пресслужба дистриб'ютора, прем'єра нового мультфільма "Лука" в Україні відбудеться 17 червня.

Над мульфільмом "Лука" працювали автори мульфільму "Душа". Нагадаємо, що анімація на премії Оскар-2021 перемогла у двох номінаціях: "Найкращий анімаційний фільм" та "Найкраща музика до фільму".

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Яка історія чекає на нас у кінотеатрах

Події анімації "Лука" розгортаються на мальовничому узбережжі італійської Рів’єри. Глядачеві пропонують історію про дорослішання хлопчика. Життя його наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері. Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим найкращим другом, але раптом розвагам та веселощам загрожує схований дуже глибоко секрет: морські страховиська з іншого світу, які живуть просто під поверхнею води. На них чекають захопливі пригоди та дивовижні нові враження.



Кадр з мульфільму "Лука"/ Фото Disney/Pixar

Зустрічайте анімацію "Лука" від Disney та Pixar у кіно з 17 червня: дивитись трейлер

Що цікаво? Картину поставив Енріко Касароса, чий короткометражний мультфільм "Місяць" раніше номінували на Картину поставив Енріко Касароса, чий короткометражний мультфільм "Місяць" раніше номінували на Оскар-2021 . Авторами сценарій стали Майк Джонс ("Душа") і Джессі Ендрюс ("Я, Ерл і вмираюча дівчина"). Продюсером стрічки виступить Андреа Воррен ("Лава", "Тачки 3").



Кадр з мульфільму "Лука"/ Фото Disney/Pixar