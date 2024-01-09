Звезду сериала "Фауда" тяжело ранили в Секторе Газа: в каком состоянии актер сейчас

Актер и певец израильского происхождения, известный своим участием в телесериале "Фауда", Идан Амеди, получил серьезные ранения во время боевых действий в секторе Газа. Амеди был доставлен в медицинский центр в Тель-Хашомере.

В настоящее время Идан Амеди находится под влиянием успокаивающих препаратов и получает лечение. Узнайте в материале, как актер получил ранение и угрожает ли сейчас что-нибудь его жизни.

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Срочно госпитализированный актер был доставлен на серьезную и длительную операцию. Сейчас медицинский персонал утверждает, что опасности для жизни нет.

Можно с осторожностью сказать, что угроза жизни уже позади. То есть, люди, в основном, выживают после подобных травм,

– пишут израильские СМИ.

На прошлой неделе актер обращался к израильтянам, призывая прекратить внутренние споры.

После 90 дней боевых действий мы продолжаем уничтожать ракетные установки малой дальности, места запуска и пункты террористической организации ХАМАС. Я присоединяюсь к своим братьям-резервистам и обращаюсь к политикам, к средствам массовой информации и ко всем: кто нечего сказать, просто закройте свои роты. Народ Израиля живет,

– говорил Идан Амеди.

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Идан Амеди славится своим участием в телесериале "Фауда", рассказывающем о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием.

Израильский актер и певец стал за свою страну, объяснив это так:

Нет, это не сцена из "Фауды", это реальность. Мы здесь, чтобы защитить наших детей, семьи и дома,

– сказал Идан.

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