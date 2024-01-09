В настоящее время Идан Амеди находится под влиянием успокаивающих препаратов и получает лечение. Узнайте в материале, как актер получил ранение и угрожает ли сейчас что-нибудь его жизни.
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Идана Амеди тяжело ранили в Секторе Газа: что произошло
Срочно госпитализированный актер был доставлен на серьезную и длительную операцию. Сейчас медицинский персонал утверждает, что опасности для жизни нет.
Можно с осторожностью сказать, что угроза жизни уже позади. То есть, люди, в основном, выживают после подобных травм,
– пишут израильские СМИ.
На прошлой неделе актер обращался к израильтянам, призывая прекратить внутренние споры.
После 90 дней боевых действий мы продолжаем уничтожать ракетные установки малой дальности, места запуска и пункты террористической организации ХАМАС. Я присоединяюсь к своим братьям-резервистам и обращаюсь к политикам, к средствам массовой информации и ко всем: кто нечего сказать, просто закройте свои роты. Народ Израиля живет,
– говорил Идан Амеди.
Идан Амеди – израильский певец и актер: что известно
Идан Амеди славится своим участием в телесериале "Фауда", рассказывающем о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием.
Израильский актер и певец стал за свою страну, объяснив это так:
Нет, это не сцена из "Фауды", это реальность. Мы здесь, чтобы защитить наших детей, семьи и дома,
– сказал Идан.
Израиль переходит к новой фазе в войне в Секторе Газа: последние новости
- Израиль объявил, что его военные переходят от широкомасштабной наземной и воздушной кампании в секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС.
- Израиль планирует и дальше уменьшать численность своих войск в секторе Газа, процесс, начавшийся в этом месяце.
- Израиль теперь сосредоточится на южных и центральных опорных пунктах ХАМАС, в частности, вокруг Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.
- Президент Байден выразил свою поддержку войне Израиля в Секторе Газы, в ходе которой израильские военные, оснащенные американским оружием, подверглись обвинениям в убийстве примерно 23 000 палестинцев.
- По данным Министерства здравоохранения Газа, большинство жертв были гражданскими.