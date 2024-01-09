На даний момент Ідан Амеді знаходиться під впливом заспокійливих препаратів і отримує лікування. Дізнайтесь в матеріалі, як актор отримав поранення і чи загрожує зараз щось його життю.

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Ідана Амеді важко поранили у Секторі Гази: що сталося

Терміново госпіталізованого актора доставили на серйозну та тривалу операцію. Зараз медичний персонал стверджує, що небезпеки для життя вже немає.

Можна з обережністю сказати, що загроза життю вже позаду. Тобто, люди, здебільшого, виживають після подібних травм,

– пишуть ізраїльські ЗМІ.

Минулого тижня актор звертався до ізраїльтян, закликаючи припинити внутрішні суперечки.

Після 90 днів бойових дій ми продовжуємо знищувати ракетні установки малої дальності, місця запуску і командні пункти терористичної організації ХАМАС. Я приєднуюся до своїх братів-резервістів і звертаюся до політиків, до засобів масової інформації і до всіх: хто не має що сказати, просто закрийте свої роти. Народ Ізраїлю живе,

– казав Ідан Амеді.

Ідан Амеді – ізраїльський співак та актор: що відомо

Ідан Амеді славиться своєю участю у телесеріалі "Фауда", який розповідає про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю, що працюють під прикриттям.

Ізраїльський актор та співак став за свою країну, пояснивши це так:

Ні, це не сцена з "Фауди", це – реальність. Ми тут, щоб захистити наших дітей, сім'ї та домівки,

– сказав Ідан.

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