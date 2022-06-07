Война стала большим препятствием, – интервью с Денисом Ивановым о Чилдрен Кинофесте

Самый большой в Украине детский кинофестиваль Чилдрен Кинофест стартовал 3 июня и продлится до 12. О том, как его удалось организовать в ужасных условиях войны и какие препятствия возникли – читайте в нашем разговоре с гендиректором Денисом Ивановым.

Денис Иванов, также продюсер фильма Олега Сенцова "Носорог", поделился, что война на самом деле стала препятствием для организации Чилдрен Кинофеста. Но по словам организаторов, самое важное летнее событие для наших детей обязательно должно было состояться, несмотря ни на что.

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Чилдрен Кинофест – ежегодный международный кинофестиваль для детей и подростков, знакомящий молодую украинскую аудиторию как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В 2022 году бесплатные показы продолжаются онлайн для зрителей и зрительниц на территории Украины и Польши.

Ежегодный фильм-победитель фестиваля определяется путем прямого голосования зрителей.

Чилдрен Кинофест-2022: смотрите трейлер кинофестиваля

Интересно, что посольством 9-го Чилдрена Кинофеста стала украинская актриса Ирма Витовская.

Я уверена, что очень важно сейчас отыскать способ хотя бы чуть-чуть отвлечь детей от военной обыденности. Чилдрен Кинофест – это тот праздник, который уже стал традиционным. Каждый год раздается последний звонок и начинается фестиваль. То, что событие произойдет и теперь, – это глоток нормальной жизни,

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поделилась Ирма.Со временем в рамках проекта " Интервью24 " читайте беседу с актрисой Ирмой Витовской.



Ирма Витовская – посольство Чилдрен Кинофеста-2022 / Фото прессслужбы фестиваля

Как же удалось организовать событие во времена абсолютной неуверенности в будущем – узнавайте в разговоре с гендиректором Чилдрен Кинофеста Денисом Ивановым.

Интервью с Денисом Ивановым о Чилдрене Кинофест-2022

Как длилась работа над Чилдрен Кинофестом-2022 во время войны

Денис Иванов – основатель кинокомпании "Артхаус Трафик" (2003 год), занимающейся кинопроизводством, дистрибуцией, показами украинских фильмов за рубежом и европейского кино в Украине. Сопродюсер и дистрибьютор триллера "Штольня" и каннского призера Мирослава Слабошпица "Племя", продюсер криминальной драмы Олега Сенцова "Носорог", соучредитель премии "Киноколо", организатор международного фестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" и "Киевской недели критики".

Денис, расскажите о новом опыте организации Чилдрен Кинофеста. Как продолжалась работа во время войны? Сколько человек работало над подготовкой фестиваля?

Война действительно стала большим препятствием для организации Чилдрен Кинофеста. Проводить его в этом году было волевым решением. Мы исходили из того, что символ фестиваля Совенятко Чарли должен прийти к детям несмотря ни на что – тогда, когда и всегда, с началом летних каникул.

Как и у многих других украинцев, первый месяц войны был очень сложен: было трудно сконцентрироваться на текущих задачах по поводу фестиваля, потому что многие эвакуировались, было непонятно, как будет выглядеть страна вообще.

Но потом понемногу мы собрались вместе, и я бы даже сказал, что подготовка к фестивалю нам самим помогла психологически восстановить способность концентрироваться и делать свое дело при сложных обстоятельствах.

У нас достаточно большая команда: где-то 15 человек работали над фестивалем только в Украине. Это и программный отдел, и технический, и дизайнер, и монтажер, все, кто помогает получить права на фильмы: юристы, бухгалтеры. Также к нам в этом году присоединились партнеры из польского кинофестиваля Kino Dzieci – около 5 человек. То есть в общей сложности команда фестиваля сейчас состоит из около 20 человек.

В этом году фестиваль проходит онлайн. Формат уже отработан, ведь во времена наводнения вы создали для этого платформу. Но что в этом году стало для вас реальным вызовом?

Настоящим вызовом стало то, что мы начали подготовку к фестивалю во время полной неуверенности в будущем. У нас не было финансирования, а из-за отсутствия бюджета не было возможности закупать те фильмы, которые мы хотели бы показать украинским детям.

У нас в программе есть Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. Прием работ продолжается еще с октября, но как это всегда бывает, самый большой ажиотаж встречается накануне дедлайна. То есть самый активный период подач приходится на весну – именно тогда, когда в этом году многие украинские дети покидали свои дома.

Мы переживали, получим ли достаточное количество заявок. Мы знаем, что дети у нас талантливы, но многие из них оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Но мы столкнулись с большой солидарностью правообладателей фильмов. Они нам очень помогали и некоторые фильмы мы вообще получили бесплатно.

Кроме того, мы увидели действительно большую привязанность наших зрителей и зрительниц. Судя по комментариям в соцсетях, дети и их родители очень ожидают этого события. Ждут не только в Украине, но и в Польше. В этом году мы расширили фестиваль на эту страну, поскольку она приняла самое большое количество временно перемещенных украинцев.

Относительно конкурса детских работ: мы продолжили, насколько смогли, прием фильмов и получили более 100 заявок.

Чилдрен Кинофест-2022: смотрите церемонию открытия кинофестиваля

"Работать в условиях тотальной неопределенности сложно": Денис Иванов о настоящих вызовах

По состоянию на 3 месяца до происшествия вы, как известно, были вообще без источников финансирования. Как все же справились с таким резким изменением финансирования в 2022 году?

Действительно, работать в условиях тотальной неопределенности сложно. Но нам казалось, что наше дело важно, мы найдем подельников, партнеров, которые нам помогут это провести.

Так и вышло. Сразу в первый месяц войны мы сконтактировали с фестивалем Kino Dzieci в Польше – одним из крупнейших детских кинофестивалей – и получили от них много энергии. Мы вместе отправились на грант Польского киноинститута, который немного помог.

Также мы стали контактировать с разными институтами и фондами. Срочно нам помогли фонд House of Europe, несколько посольств и культурных институций европейских стран.

Благодаря этому мы можем делать фестиваль на том же уровне, на котором делали его в пандемию, когда впервые перенесли событие в онлайн.

К Украине у европейцев есть большая эмпатия – о показах в Польше

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Вы впервые в этом году вышли с фестивалем за пределы страны. В частности, есть доступ к пересмотру из Польши, которая приняла наиболее временно перемещенных украинцев. Не усложнил ли такой формат вашу работу?

Конечно, стало труднее. Все же мы хотим показывать украинским детям самое свежее и интересное. Как правило, правообладатели неохотно делятся правами для бесплатных показов, тем более на такую кинематографическую страну как Польша, где есть свой отдельный кинорынок.

Но благодаря тому, что к Украине у европейцев большая эмпатия, большинство правообладателей согласились предоставить права на территорию не только Украины, но и Польши. Условием для этого стало озвучивание на украинском, то есть чтобы именно украинцы просматривали ленты.

Безусловно, изменения претерпела и коммуникационная кампания. Раньше мы проводили ее только в Украине, чтобы украинские дети и их родители могли найти информацию о том, что это за фестиваль, что на нем показывают, как к нему присоединиться. В этом году от нас требовалось сделать отдельную коммуникационную кампанию и в Польше. Благодаря нашим польским партнерам и проактивной позиции украинской диаспоры мы смогли это сделать.

Конечно, есть и куча технических моментов обеспечения бесперебойных просмотров на территории другой страны. К счастью, эти вопросы тоже разрешились.

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Многие почитатели Чилдрен Кинофеста расстроились из-за того, что фильмы не будут доступны в других странах, кроме Украины и Польши. Из-за того, что украинцы сейчас разбросаны по всему миру, это была необходимость в пересмотре и в Чехии, и в Румынии. Расскажите, на каких условиях вы получили фильмы от правообладателей? Чувствуете сейчас поддержку от партнеров?

Сложно было добавить в территорию просмотра даже Польшу. Мы понимаем, что сейчас украинцы есть повсюду, по всей Европе и не только. Но, к сожалению, сохранить фестивальный формат и продемонстрировать фильмы везде, где есть маленькие украинцы, невозможно.

Почти на каждой территории каждой картины есть отдельный правообладатель, и условия предоставления фильма для просмотра будут различаться. Мы решили сконцентрировать наши усилия на тех территориях, где самое большое количество мам с детьми. У нас очень свежая и классная программа, а взять все новые фильмы и показать их во всех европейских странах нам просто не позволили бы.

Относительно поддержки от партнеров – да, безусловно. Без нее фестиваль если бы и состоялся, с большим риском для нас. Действительно, присоединились и правообладатели, и продюсеры лент, которые помогли нам получить права на фильмы либо бесплатно, либо за символическую плату, которая была бы невозможна в мирное время. Фонд House of Europe, Польский киноинститут, Goethe Institute, Французский институт в Украине, Австрийский культурный форум в Киеве и Австрийское бюро Кооперации во Львове – все они включились. Хотя мы выпали из всех возможных дедлайнов, существовавших в мирное время программ, они нашли возможность поддержать фестиваль и сделать этот праздник для детей.

Фильмы Чилдрен Кинофеста: как выбирали и на какие стоит обратить внимание

Какие фильмы показывают на кинофестивале? Как вы их выбирали?

У нас есть международная программа, где зрители голосуют за лучшую картину. Эти фильмы мы выбираем из лент, которые в течение последнего года были представлены на разных кинофестивалях детского и анимационного кино. Мы их пересматриваем и выбираем самое лучшее.

Учитываем самобытность кинематографий разных стран и стремимся к разнообразию по географическому происхождению. Например, страны северной Европы являются лидерами по производству лент для семейного пересмотра, поэтому мы стараемся представить их.

Учитываем мы и разнообразие жанров. Также следим за тем, чтобы в программе что-то нашли для себя разные возрастные категории.

Еще один наш подход – соблюдение принципа гендерного равенства. Так, главные герои мужского и женского пола должны быть представлены как минимум 50 на 50.

Сколько участников представили свои работы в этом году?

Если говорить об участниках Конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми, то количество заявок было несколько меньше, чем обычно, из-за объективных обстоятельств, касающихся военного положения, из-за того, что многие дети покинули свои дома и не все завершили свои работы. Тем не менее, мы получили более 100 заявок из разных уголков Украины, а также от тех, кто сейчас уехал в другие страны – Великобританию, Италию, Польшу, Германию и т.д.

. Их оценит профессиональное жюри. В этом году в его состав вошли режиссер фильма "Стоп-Земля" Екатерина Горностай, режиссер фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич и актриса Оксана Черкашина, известная по фильмам "Плохие дороги" и "Клондайк", который сейчас является большим фестивальным хитом.

Эти фильмы доступны для просмотра на сайте фестиваля для зрителей со всего мира. По результатам зрительского голосования также изберут лауреата Приза зрительских симпатий.

Финалисты Чилдрен Кинофеста категории I – от 7 до 10 лет: смотрите видео

Финалисты Чилдрен Кинофеста категории II – от 11 до 14 лет: смотрите видео

Финалисты Чилдрен Кинофеста категории II – от 11 до 14 лет (игровое кино): смотрите видео

Какие фильмы из программы девятого Чилдрен Кинофеста стоит посмотреть каждому украинцу?

У нас нет сотни фильмов в программе, а выбираем для международного конкурса только семь. Но мы тщательно следим, чтобы каждый из них был уникален и имел шанс на приз.

Фильмом-открытием, например, у нас была французская анимация "Принцесса драконов". Эта лента была представлена на фестивале в Аннесе. Это история о девочке, которая росла в семье драконов, но потом она должна попасть в мир людей и пройти через определенные испытания.

"Принцесса драконов": смотрите трейлер фильма-открытие

Очень классная нидерландская лента "Миссия Нови". В боевой летчице задача попасть в прошлое, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Но в путешествии во времени есть побочный эффект – она превращается в 12-летнюю девочку, и из-за ее возраста ей не так верят те, к кому она попала.



Кадр из фильма "Миссия Нови" / Фото прессслужбы Чилдрен Кинофеста-2022

В общем же много разных новых лент, со своими уникальными качествами. Мне сложно что-нибудь выделить, все они должны понравиться.

Фестиваль продолжается: как можно присоединиться к Чилдрен Кинофесту-2022

Как можно присоединиться к просмотрам фильмов Чилдрен Кинофеста?

Это очень просто: зайти на сайт online.childrenkinofest.com, зарегистрироваться (есть опция регистрации нескольких человек – целой семьи – сразу), выбрать ленту и смотреть. После просмотра можно оценить фильм и оставить отзыв. Лучший фильм выбирается именно зрительским голосованием, поэтому каждый голос важен, учтен, и влияет на тех, кто получит Гран-при Чилдрен Кинофеста.

Спасибо за разговор. Надеемся, что на следующий год удастся провести фестиваль уже в украинских кинотеатрах.

Спасибо, в следующем году будет уже 10-й фестиваль. У нас есть планы, как его провести. Очень хотелось бы вернуться в украинские кинотеатры во всех крупных городах, в том числе в Харькове, Краматорске, Мариуполе и других городах, разбитых или оккупированных сейчас. Очень хотелось бы, чтобы 10 Чилдрен Кинофест был в возрожденных городах нашей страны.