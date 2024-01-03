Молодой человек, успешно завершивший обучение в Украинской киношколе и мечтавший о карьере продюсера, потерял жизнь в ходе войны России против Украины, как говорится в сообщении киношколы в социальных сетях.

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Николай Алексик защищал Украину на фронте

После начала широкомасштабной войны Николай Алексик добровольно решил присоединиться к 12-й бригаде специального назначения "Азов" в составе Национальной гвардии Украины. Молодой человек участвовал в военных операциях на южном и восточном направлениях.

Николай оставил неизгладимый след не только в киноискусстве, но и в сердцах тех, кто ценил его мужество и самоотверженность. Выражаем глубокие соболезнования его семье – маме и бабушке. Пусть память о Николае пробуждает у нас гордость за его подвиг и вдохновляет на мирное будущее. Покои с миром, настоящий герой,

– говорится в сообщении киношколы.

Николай Алексик был студентом украинской киношколы

Николай завершил обучение и получил выпускной диплом по продюсерской годовой программе Ukrainian Film School.

Он был творческой личностью, страстной к кинематографу, выражал свои чувства в стихах и умело играл на гитаре. Мечтал о карьере в кинобизнесе, но, к сожалению, Герой Украины погиб на войне 16 декабря 2023 года.