На фронте погиб актер театра "Дах" Игорь Постолов

Еще одна потеря. На Донецком направлении погиб актер театра "Дах" и военнослужащий Игорь Постолов, защищавший Украину.

О гибели артиста сообщили в Центре современного искусства "Дах". Игорь Постолов родился в Светлодарске в Донецкой области. Он учился в Днепропетровском театрально-художественном колледже, а в 2007 году окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Его жизнь была связана с театром, а зрителям он запомнился ролями в спектаклях "Макбет", "Король Лир" и "Ричард III" театра "Дах".

Коллеги вспоминают Постолова не только как талантливого актера, но прежде всего как человека, рядом с которым хотелось быть.

Игорь был для нас талантливым актером, хорошим другом, достойным человеком,

– отметили в театре.

Арт-менеджер групп Dakh Daughters и "ДахаБраха" Ирина Горбань сообщила, что актер погиб, защищая Донецкое направление.



Ирина Горбань о гибели актера / Фото из инстаграма арт-менеджерши



Актер Львовского академического театра имени Леся Курбаса Андрей Водичев назвал Постолова представителем "золотой эпохи" театрального бума конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Остается память. Об актере, друге, воине. О человеке, который мог бы сыграть еще десятки ролей, но свою самую важную – роль защитника Украины – исполнил до конца. Светлая память Игорю Постолову. Вечная честь и слава Герою.

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