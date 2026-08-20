Про загибель артиста повідомили у Центрі сучасного мистецтва "Дах". Ігор Постолов народився у Світлодарську на Донеччині. Він навчався у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, а у 2007 році закінчив Національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Його життя було пов'язане з театром, а глядачам він запам'ятався ролями у виставах "Макбет", "Король Лір" та "Річард III" театру "Дах".

Колеги згадують Постолова не лише як талановитого актора, а передусім як людину, поруч із якою хотілося бути.

Ігор був для нас талановитим актором, добрим другом, гідною людиною,

– зазначили у театрі.

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Артменеджерка гуртів Dakh Daughters і "ДахаБраха" Ірина Горбань повідомила, що актор загинув, захищаючи Донецький напрямок.



Ірина Горбань про загибель актора / Фото Інстаграм артеменеджерки



Актор Львівського академічного театру імені Леся Курбаса Андрій Водичев назвав Постолова представником "золотої епохи" театрального буму кінця 1990-х та початку 2000-х років.

Залишається пам'ять. Про актора, друга, воїна. Про людину, яка могла ще зіграти десятки ролей, але свою найважливішу – роль захисника України – виконала до кінця. Світла пам'ять Ігорю Постолову. Вічна шана і слава Герою.

Український театр знову втрачає свого представника на фронті. Раніше стало відомо про загибель актора Євгена Бушмакіна.