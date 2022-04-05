Войну следует остановить, – российский актер Александр Невский назвал народ Украины героями

Российский актер и бодибилдер Александр Невский поддержал Украину. Он выразил поддержку героическому украинскому народу и выступил против войны.

Многие российские звезды высказываются против войны и осуждают режим Путина. Актер Невский уже не в первый раз публикует в твиттере сообщение с поддержкой Украины.

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Российский актер Александр Невский поддержал Украину

Актер написал, что виновные в убийстве мирного населения Украины должны быть наказаны.

Все виновные в ужасающих преступлениях против мирного населения должны быть наказаны. Войну следует остановить. Выражаю поддержку всему героическому украинскому народу,

– написал бодибилдер.

Заметим, что в комментариях многие украинцы поддержали Невского, а россияне опозорили звезду и назвали "бандеровцем".

Ранее, 26 февраля, актер также вспомнил украинцев и отметил, что эту войну нужно остановить.

Происходящее в Украине – ужасная трагедия. Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким людям всех погибших,

– написал актер.