Дапкунайте говорит, что ей следовало сделать это еще в 2014 году. Несмотря на то, что она отказывается обвинять всех россиян во вторжении и обеспокоена призывами бойкотировать все российское.

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Ингеборга Дапкунайте рассказала о войне в Украине и уехала из России

В интервью литовскому изданию LRT актриса рассказала о своем отношении к войне России против Украины.

Дапкунайте сказала, что осуждает "вторжение российского правительства на территорию Украины". Это была основная причина ее отъезда .

Когда началась война, утром 24 февраля мой мир изменился. Мы подписали письмо о том, что мы против войны, призывая к прекращению военных действий в Украине. Там моя подпись, поэтому мне кажется, что моя позиция ясна,

– сказала она.

Дапкунайте решительно заявила, что осуждает войну. Но когда журналистка ее спросила о том, вышла бы на сцену с человеком, который открыто поддерживает Путина, она ответила: "У каждого есть право иметь свое мнение, и я имею его уважать. У меня другое мнение, я осуждаю войну, но художник есть художник . Я не знаю (как бы я поступила, – Кино 24) в конкретном случае, но они имеют право иметь собственное мнение".

Таким образом, создается впечатление, что литовская актриса Ингеборга Дапкунайте сидит на двух стульях.



Ингеборга Дапкунайте осудила действия Путина и покинула Россию / Фото LRT

Актриса сказала, что сейчас опускается занавес между Россией и Западом. И ей вроде бы больно по поводу того, что россияне не смогут выезжать заграницу как раньше.

"Моя жизнь... весь мир разрушается. Нашей величайшей радостью была возможность выезжать с нашей театральной труппой и показывать свои работы за границей – ехать из бывшего Советского Союза. А теперь это уже невозможно", – рассказала она.

Дапкунайте также призналась, что ошиблась, когда не уехала из России в 2014 году, когда аннексировали Крым.

Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибался. Я совершил ошибку, и я не имею для себя оправдания,

– заметила она.

Актриса также вспомнила о Чулпане Хаматовой , которая покинула Россию из-за войны, и рассказала о своих друзьях, которым стыдно за то, что они живут в России.

Кроме этого, звезда сказала, что "Война России с Украиной, вероятно, является одним из величайших событий 21 века".

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Что известно об Ингеборге Дапкунайте

Одна из самых успешных литовских актрис Дапкунайте сыграла вместе с Брэдом Питтом в фильме "Семь лет в Тибете" (1997 год) и Томом Крузом в первой части фильма "Миссия невыполнима" (1996 год). Она также работала в Великобритании, хотя ее самые известные работы были на русской сцене и в кино, например, в фильме Михалкова "Утомленные солнцем" (1994 год).