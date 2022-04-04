В интервью на ютуб-канале DOROTYE, Олег Бондарчук, кроме осуждения Ани Лорак, рассказал о российских коллегах, поддерживающих режим Путина, передает 24 канал.

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Олег Боднарчук о позиции Ани Лорак

По словам Боднарчука, одной подругой у него стало меньше – к сожалению, или к счастью.

Мне было очень важно, чтобы в этот момент все вышли с флагом Украины и высказали свою позицию. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак,

– обратился к певице Олег.

Напомним, в 2018 году Олег Боднарчук был режиссером одного из самых масштабных шоу Ани Лорак. Речь идет о DIVA, а позже осенью 2018 года был режиссером-постановщиком шоу Светланы Лободы Superstar Show.

Режиссер раскритиковал российских коллег, поддержавших действия Путина

"На нашу страну напала РФ, – сказал шоумен. – И здесь не может быть несколько правд, она единственная".

Режиссер рассказал, что поступил так, как должен сделать каждый гражданин.

24 февраля выразил свою позицию, призвал всех сознательных граждан присоединиться, учитывая, что на тот момент у меня была достаточно большая российская аудитория,

– сказал он.

Олег Боднарчук считал своей главной задачей донести до них правду. "Я постил видео. Я однозначно сказал, что мы не будем с тем мириться. Мы не один народ ", – дополнил режиссер.

"Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты . У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места", – сказал он.

По словам Боднарчука, в России люди существуют для государства, а в Украине – государство – для людей.