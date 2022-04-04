В інтерв’ю на ютуб-каналі DOROTYE, Олег Бондарчук, окрім засудження Ані Лорак, розповів про російських колег, які підтримують режим Путіна, передає 24 канал.

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Олег Боднарчук про позицію Ані Лорак

За словами Боднарчука, на одну подругу в нього стало менше – на жаль, чи на щастя.

Мені було дуже важливо, щоби в цей момент всі вийшли з прапором України та висловили свою позицію. Мені така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак,

– звернувся до співачки Олег.

Нагадаємо, у 2018 році Олег Боднарчук був режисером одного з наймасштабніших шоу Ані Лорак. Йдеться про DIVA, а пізніше восени 2018 року був режисером-постановником шоу Світлани Лободи Superstar Show.

Режисер розкритикував російських колег, які підтримали дії Путіна

"На нашу країну напала РФ, – сказав шоумен. – І тут не може бути кілька правд, вона єдина".

Режисер розповів, що він вчинив так, як має зробити кожен громадянин.

24-го лютого висловив свою позицію, закликав усіх свідомих громадян приєднатися, враховуючи, що на той момент в мене була досить велика російська аудиторія,

– сказав він.

Олег Боднарчук вважав своєю головною задачею донести до них правду. "Я постив відео. Я однозначно сказав, що ми не будемо з тим миритися. Ми не один народ", – доповнив режисер.

"Це більше схоже на Північну Корею. У них вже давно заклеєні роти. У них є традиція: чим ближче ти до влади, тим довший в тебе язик для того, щоб цій владі підлизувати усі місця", – сказав він.

За словами Боднарчука, в Росії люди існують для держави, а в Україні – держава – для людей.

Олег Боднарчук про Ані Лорак та російських артистів: дивіться в інтерв’ю