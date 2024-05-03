Многих поражали спецэффекты, графика и сюжет этой киноработы. Но к общему восторгу сериалом добавилась и талантливая игра главных героев. Кино 24 покажет, как изменились актеры, исполнившие главные роли в сериале "Волчонок".

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О чем сериал "Волчонок"

Первый сезон знакомит нас со старшеклассником Скоттом МакКолом, на первый взгляд, обычным парнем, которого одной ночью в лесу кусает оборотень. Этот укус превращает его в оборотня и навсегда меняет его жизнь.

Со временем Скотт учится контролировать свои новые способности, включая повышенную силу, скорость и обостренные чувства. Парень пытается сохранить свою тайну, защищая своих близких от других сверхъестественных существ в их городке Бикон-Хиллз. Однако на этом сверхъестественные вещи, в котором живет Скотт, не завершаются.

Как сейчас выглядят актеры сериала "Волчонок"



Тайлер Поузи – Скотт Маккол тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Тайлер Геклин – Дерек Хейл тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Дилан О'Брайен – Стайлз Стилински тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Кристал Рид– Элисон Арджент тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Холланд Роден – Лидия Мартин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Шелли Хенниг – Малия Тайт тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Колтон Хейнс – Джексон Уитмор тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

В популярном сериале "Волчонок" талантливые актеры мастерски воплотили на экране своих персонажей. Рекомендуем посмотреть этот интересный сериал, чтобы окунуться в мир незабываемых эмоций и впечатлений.