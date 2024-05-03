Багатьох вражали спецефекти, графіка та сюжет цієї кінороботи. Та до загального захвату серіалом додалася і талановита гра головних героїв. Кіно 24 покаже, як змінилися актори, що виконали головні ролі в серіалі "Вовченя".

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Про що серіал "Вовченя"

Перший сезон знайомить нас зі старшокласником Скоттом МакКолом, на перший погляд, звичайним хлопцем, якого однієї ночі в лісі кусає перевертень. Цей укус перетворює його на перевертня і назавжди змінює його життя.

З часом Скотт вчиться контролювати свої нові здібності, включаючи підвищену силу, швидкість і загострені відчуття. Хлопець намагається зберегти свою таємницю, захищаючи своїх близьких від інших надприродних істот у їхньому містечку Бікон-Гіллз. Однак на цьому надприродні речі, в якому живе Скотт, не завершуються.

Як зараз виглядають актори серіалу "Вовченя"



Тайлер Поузі – Скотт Маккол тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Тайлер Геклін – Дерек Хейл тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ділан О'Браєн – Стайлз Стілінські тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Крістал Рід– Елісон Арджент тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Голланд Роден – Лідія Мартін тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Шеллі Генніґ – Малія Тайт тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Колтон Гейнс – Джексон Уїтмор тоді і зараз / Колаж Кіно 24

У популярному серіалі "Вовченя" талановиті актори майстерно втілили на екрані своїх персонажів. Рекомендуємо переглянути цей цікавий серіал, щоб поринути у світ незабутніх емоцій та вражень.