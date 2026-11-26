Как воплотить замыслы режиссера в целый вымышленный мир, заставить зрителя поверить в существование магии и сохранить человеческое в искусстве в эпоху ИИ? С такими вызовами работает украинка Тори Польская – арт-директор по окружению в студии Walt Disney Animation Studios.

26 ноября в украинский прокат вышел новый мультфильм Disney "Чарокрай: Королевство магии". Над созданием его визуального мира работала украинка Тори Польская. В интервью 24 Каналу Тори рассказала, как рождался мир, созданный ведьмами для ведьм, сколько работы стоит за незаметными на первый взгляд деталями анимации, почему легендарные художники Disney напоминают ей детей и как эмиграция помогла переосмыслить уникальность украинского искусства.

"Это все от людей к людям": как создают вымышленные миры в Disney

Тори, ваша профессия – арт-директор по окружению – уже звучит магически. Для меня вы словно создательница мультяшных миров. Расскажите, за что именно вы отвечали в "Чарокрае"? И нужно ли быть немного философом, чтобы добиться успеха в этой профессии?

Быть немного философом, немного психологом, иметь разнообразный опыт и разные подходы к творческой работе, чтобы понимать, как достучаться через визуальные идеи до зрителей, что им будет интересно, что найдет отклик, с чем они смогут себя отождествлять, – это все очень полезно. В основе всех наших процессов – реальные люди с реальным опытом. Мне кажется, именно поэтому мультфильмам так легко пробраться в наши сердца и завоевать нашу симпатию. Потому что все это от людей к людям.

Что касается моих обязанностей в проекте, то вы все правильно поняли. У нас есть главный дизайнер, под руководством которого работают два арт-директора: один отвечает за окружение – это я, другой – за персонажей. А под нами работают команды художников. Мы формулируем визуальные концепции, идеи, стилистику того, как будет выглядеть этот мир. Моя команда предлагала невероятные идеи, а моя задача заключалась в том, чтобы направлять их в рамках видения главного дизайнера и режиссеров, чтобы визуал соответствовал потребностям истории.

Одна из самых важных частей моей работы – управление переносом из 2D в 3D. То есть от дизайнов и визуальных инструкций, которые мы создаем, к трехмерному пространству, где все строится, накладываются текстуры, собираются сцены.

Я слежу за тем, чтобы в процессе переноса не утратились наши исходные идеи, чтобы все оставалось в одной стилистике, чтобы один элемент визуально не перекрывал другой. Все должно работать в гармонии. И дело не просто в том, что у меня хороший вкус. Это моя профессия. Я тренировала свой вкус, тренирую до сих пор и буду тренировать еще много лет. Мой глаз замечает очень много нюансов, и моя задача – объяснять их команде, чтобы мы все двигались к одной визуальной цели.

Вы интересно сказали о переводе. У профессиональных переводчиков есть такое понятие, как "найти ключ к книге". И только тогда начинается весь перевод. А как вы находите такой ключ к мыслям режиссера, чтобы перевести их на визуальный язык?

Наверное, через коммуникацию. Я из тех, кто задает много вопросов. Переформулирую один и тот же вопрос с разных сторон, чтобы получить как можно больше информации. Режиссеры не всегда могут объяснить то видение или ощущение, которое у них в голове. И это на самом деле очень сложная работа даже для меня, хотя я владею обширной терминологией для этого. Поэтому наша задача – подходить к ним с разных сторон, вытягивать эту информацию как можно тщательнее и понимать, что стоит за их идеями, какие ощущения, какие реальные желания.

Прежде чем создавать иллюстрации, концепты, дизайны и вкладывать в это много ресурсов, мы работаем с референсами. Это могут быть фотографии, видео, посты в инстаграме, тревел-блоги. Например, если речь идет об Огайо, можно туда поехать, погуглить, как там все выглядит, посмотреть видео блогеров и узнать, как обычные люди воспринимают этот город, на что обращают внимание. А потом прийти с результатами исследования к режиссерам и спросить, похоже ли это на то, что они себе представляли.

Но с реальными локациями это сделать гораздо проще, чем с вымышленными, как в "Чарокрае".

Это то, во что ты вкладываешь чуть больше времени. Мы думали, как может выглядеть этот мир, созданный ведьмами для ведьм. Смотрели на разные архитектурные стили, разные эпохи. Довольно быстро мы пришли к идее, что это должна быть осень, потому что осень воспринимается как очень "ведьмовская". Она может быть теплой, а может быть холодной и серой. То есть есть очень большая палитра, с которой можно экспериментировать.

Ты буквально приносишь фотографии лесов, деревьев, предлагаешь визуальные решения и спрашиваешь режиссеров, как им это нравится. Наверное, этот процесс общения с ними и есть поиск того ключика, чтобы понять, что на самом деле происходит в головах режиссеров.



"Чарокрай: Королевство магии" – новый мультфильм Disney / Фото Disney

Мир, который дышит: секреты создания "Чарокрая: Королевства магии"

Продюсер Рой Конли рассказывал, что некоторые визуальные идеи вашей команды были настолько необычными, что он даже не верил, что их удастся воплотить. Были ли идеи, которые вы отстаивали? Как в итоге все заработало?

Каждый проект создает какую-то новую интересную техническую проблему, которую нужно решить. Это касается в большей степени персонажей, но, например, у нас есть Биф Роджер Крамчак – кот с тремя глазами, который может растягивать свое тело. И кажется: ладно, нарисую его длиннее. А потом думаешь: это же 3D, у него есть шерсть. Что с ней будет, когда он растянется? Она тоже должна растянуться? Или должна вырасти дополнительная?

Это вещи, о которых в здравом уме ты никогда не задумываешься. Но у нас это рабочие реалии, и нам нужно решать эти проблемы. Я не могу подробно объяснить, как это сделали, потому что это делала не я, но вопрос был решен.

Или у него есть третий глаз, который он может вынимать. И ты думаешь: ладно, вот он вынет глаз, а что останется на лбу? Будет дырка? Или будет шерсть? Может быть что угодно! Нужно понять, какое решение будет лучшим. И когда говоришь "лучшим", это означает: оно будет соответствовать истории, жанру, не напугает детей и останется визуально привлекательным.



Биф Роджер Крамчак – герой анимационного фильма "Чарокрай: Королевство магии" / Фото Disney

Работая с локациями, мы хотели, чтобы мир казался живым. И очень быстро мы пришли к идее, чтобы все время дул такой легкий ветерок. Поэтому, если смотреть на деревья, они всегда двигаются, их листики колышутся на ветру. Это важная часть правдоподобия: мир не статичен, он дышит.

Тем более что наш мир очень тесно связан с природой, и мы хотели, чтобы ведьмы жили в гармонии с ней. У нас очень много деревьев, которые словно обнимают дома, потому что в мире "Чарокрая" мы не вырубаем деревья – мы строим вокруг них.



Тори Польская создавала "Чарокрай: Королевство магии" в качестве арт-директора Disney / Фото Disney

И все это были сложные задачи: как сделать так, чтобы сцена не была перегруженной, чтобы эта красивая листва, мерцающая на свету, не отвлекала от того, что происходит в кадре, от действий персонажей и их диалогов.

Я несколько раз пересматривала трейлер и тизер, и меня больше всего заворожили именно мелкие детали: пыль на подошвах, брызги еды, потертости в помещении школы. Это уже не те визуально идеально гладкие мультфильмы прошлых десятилетий. Сколько работы стоит за такими, казалось бы, мелочами?

Очень много работы. Я должна отметить, раз уж вы затронули тему текстуры, что в этом проекте это было одной из наших первоочередных задач. Мы очень хотели, чтобы мир ведьм воспринимался тактильно. Чтобы ты, как зритель, мог представить, как прикасаешься к этим поверхностям, как ходишь между ними, как пыль поднимается из-под ног, как можешь дотронуться до этих веток, листиков и так далее.

Когда мы это осознали и сформулировали концепцию, всей командой начали думать, как насытить мир текстурами, но в то же время не сделать его слишком реалистичным, потому что мы все же хотели остаться в стилизации. Или как не перенасытить его визуальным шумом, чтобы он не отвлекал от персонажей, ведь именно они – звезды наших кадров.

Обе наши команды – это команда Visual Development, то есть те, кто придумывает дизайн, и команда Look Development, которая разрабатывает окончательный облик фильма – привносили много идей, экспериментировали: а что, если поверх этой текстуры добавить еще одну, а потом еще одну? Все предлагали идеи, мы их тестировали и смотрели, что работает.

Мне кажется, это очень удачно получилось, потому что, когда смотришь фильм, возникает ощущение, что это место где-то может существовать. И мне особенно близка эта идея, что где-то существует магия, где-то есть что-то прекрасное, не загрязненное чем-то плохим.

"Чарокрай: Королевство магии": смотрите трейлер мультфильма

"Мне никогда не будет интересно наблюдать за работой машины": Тори Польская об ИИ в анимации

Искусственный интеллект сейчас является болезненной темой для многих творческих профессий. Приходилось ли вам доказывать, что ваша работа не является результатом генеративного ИИ? Что это ваша работа, и человек действительно может такое создать?

Мне как-то повезло. Я не очень популярна в интернете. Меня окружают люди, многих из которых я знаю лично, поэтому этот вопрос не поднимается. Все знают позицию арт-сообщества по этому поводу.

Я видела много обвинений в адрес компании. Безусловно, я не могу говорить от имени всей компании, но идея, которой мы придерживаемся, заключается в том, что в центре должен быть художник, в центре должен быть человек, человеческий опыт, человеческие ощущения.

Искусство – это о том, как художники пропускают что-то через себя, через свой опыт, через свое уникальное видение мира. Именно поэтому книги, музыка, кино, мультфильмы – все это должно быть настоящим, неискусственным и наполненным реальными деталями, которые может привнести исключительно человеческий опыт. Я надеюсь, что люди это заметят, потому что все, что вы видите в этом мультфильме, прошло через наш человеческий опыт, через наши реальные эмоции, через наши идеи, визуальные концепции, за которые мы боролись.

Мы всегда верили, что действие этого мультфильма должно происходить осенью, что золотая листва идеально подходит к тому ощущению, которое мы пытаемся создать в этом мире. Мы верили в то, как должны выглядеть персонажи, их прически. И чтобы создать все эти волоски, чтобы они двигались, чтобы двигались ткани, требуется огромное мастерство – и техническое, и художественное. За тем, как все это сочетается, невероятно интересно наблюдать.

Поэтому мне никогда не будет интересно наблюдать за работой машины. Я хочу быть причастной к человеческому искусству, созданному людьми, которые верят в то, что делают.

Это фантастическое ощущение – быть в окружении людей из разных стран, с разным опытом, разного возраста. У нас все максимально разное. Но мы все верим в то, что искусство должно исходить от людей. И наблюдать, как все привносят свой опыт и все, что могут предложить компании и продукту, – это нечто невероятное.



"Чарокрай: Королевство магии" / Фото Disney

Живой Бэмби, творческие батлы и большие дети: что происходит за кулисами Disney

Хотела еще спросить об олене в студии Disney. Это же Бэмби, что-то сказочное, из детских воспоминаний. А еще эти рабочие встречи под огромными пледами. Сколько такого невероятного и сказочного в вашей работе? Или это часть вашего рабочего процесса?

Наверное, много. Это мой первый опыт работы непосредственно в студии. Я всегда работала удаленно, даже когда была в Киеве и моя студия находилась со мной на одной улице. Я все равно работала дома, потому что это очень удобно.

Думаю, у нас есть много классных, уникальных вещей. И суть не только в том, чтобы нас развлекать, хотя это тоже важно, чтобы снимать напряжение. Это особенность наших людей в студии. Мне кажется, что, несмотря на возраст, мы все большие дети. Люди ведут себя довольно по-детски в хорошем смысле. Мы все игривые, все время смеемся, очень много шутим.

У нас много чрезвычайно творческих людей. Это особый тип мышления. И этих людей нужно вдохновлять. Я считаю, что компания выполняет очень важную работу, создавая условия для творчества. Ведь на самом деле это довольно сложно – тебе приходится все время что-то отдавать. А чтобы что-то отдавать, тебя должно что-то наполнять.



Тори Польская / Фото Тори Польской

Например, недавно у нас, кроме Бэмби, был еще арт-батл между двумя режиссерами. Они набирали команды и строили из картона большие куклы, которые должны были выступать на сцене. Такие вещи очень важны. Мы как дети: нас нужно развлекать, нам нужно создавать творческие условия, чтобы мы могли создавать творческий продукт.

А что касается Бэмби – ты думаешь, что это для развлечения. На самом деле нам нужно знать, как рисовать животных. В общем, когда в студию приводят животное, обычно оно является персонажем какого-то мультфильма, над которым работают. Нужно изучить, как это животное двигается, как выглядят его текстуры, как оно реагирует на свет и людей. Чтобы воссоздать все это в 3D, мы должны знать, как оно ведет себя в реальном мире.

И это снова о том, что в центре лежит твой человеческий опыт. Нужно наполнять себя этим опытом, чтобы потом передавать его в своих мультфильмах.

А было ли в вашей работе в Disney что-то такое, во что украинцам было бы сложно поверить? Что вас саму больше всего удивило?

Интересно, дайте подумать… Бэмби, да, Бэмби побеждает!

Наверное, самым большим открытием для меня было то, что у тебя есть определенное представление о людях. Когда я только начинала работать в этой индустрии, было много художников, за которыми я наблюдала онлайн, посещала конференции, иногда с ними встречалась. Это художники, на которых ты смотришь с восхищением, у которых хочешь учиться, с которыми мечтаешь когда-нибудь работать. Проходят годы, и я начинаю работать с этими людьми. У меня есть определенное представление о том, как они должны себя вести, что они все такие серьезные, у них уже есть опыт.

А ты приходишь – и это дети внутри взрослых тел. Они все веселые, очень открытые, не видят культурной разницы со мной, они не видят возрастной разницы со мной.

У меня есть коллега, у нас с ним разница в возрасте примерно 35 лет. Мы как двое детей, которые дергают друг друга за косички, просто дурачимся. И это большая часть нашей рабочей культуры – просто have fun. Потому что это действительно важно. Мы создаем что-то очень веселое и развлекательное. Если бы мы все были суперсерьезными и угрюмыми, это было бы очень сложно сделать.

Ты приходишь в альма-матер анимации и думаешь: Боже мой, там все такие взрослые, все опытные! А там все очень веселые и открытые. Это было огромным приятным сюрпризом, который сразу создал ощущение, что меня здесь принимают. Мне дают пробовать все, что я хочу, потому что люди в меня верят и мне доверяют. И, наверное, это мой самый приятный сюрприз, в который порой до сих пор трудно поверить. Я очень благодарна за возможность быть такой, какая я есть, и развиваться в том, что для меня очень важно.

"Посмотрите, как у нас классно": как в Disney реагируют на украинское искусство

Показывали ли вы своим американским коллегам в Disney украинские мультфильмы или свою предыдущую работу – "Никиту Кожумяку"? Как они реагировали?

Так, чтобы мы садились и смотрели целый фильм, – нет. Но, безусловно, мы делились предыдущим опытом. Я могла показывать какие-то наработки по этим проектам.

Очень часто люблю показывать работы украинских иллюстраторов, одежду или бижутерию, которую покупаю в Украине. Потому что это очень эстетично, у нас есть своя узнаваемая эстетика. Я очень люблю носить все это в офис, показывать коллегам. Все спрашивают, где я это купила.

Я люблю привлекать внимание к Украине таким образом, просто показывая тот потенциал, который у нас есть. И очень люблю показывать иллюстрации, фрагменты короткометражных мультфильмов, на которых мы росли в Украине. То, что для меня, кажется, и должно было так выглядеть, для них – это нечто очень интересное. Для них это выглядит очень аутентично и совершенно по-другому, отличается от американской анимации, от американской эстетики. И поэтому это всегда привлекает очень много внимания.

Мне очень приятно этим делиться, так же как мне интересно наблюдать и слушать, когда мои коллеги из других стран делятся чем-то своим. Ты видишь, насколько мы все разные, насколько по-разному у нас работает эстетика. Когда ты работаешь над картиной, ты находишься очень близко к ней, и тебе трудно увидеть ее уникальность или понять, что делает эту картину не такой, как другие. Тебе нужно буквально отойти, чтобы увидеть общую картину.

По моему опыту, мне стало гораздо легче это видеть, когда я оказалась за границей, в эмиграции. Потому что в этот момент ты вдруг начинаешь смотреть на все со стороны, у тебя появляется возможность сравнить это с чем-то местным. И понимаешь, насколько то, что в Украине казалось мне очевидной, нормальной, обычной эстетикой, оказалось совершенно необыкновенным, абсолютно уникальным. И в тот момент, когда ты это осознаешь, тебе очень хочется этим поделиться, потому что ты понимаешь, что везде по-другому. И ты такой: "Посмотрите, как у нас классно"! Возможно, было бы классно, если бы это осознание пришло ко мне чуть раньше, а возможно, так и должно было случиться. Я просто рада это видеть и делиться этим со своими коллегами.

Я вам очень благодарна за такие искренние ответы, за этот разговор и за знакомство.

Взаимно. Большое спасибо, Полина, за классные вопросы и очень приятную беседу.