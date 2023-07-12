"Много полетов, мало шоколада": которым вышел первый трейлер "Вонки" из Тимоти Шаламе

В сети появился дебютный трейлер фильма "Вонка". Тимоти Шаламе сыграет знаменитого кондитера Вилли Вонки – популярного персонажа Роальда Даля.

Фильм расскажет историю молодого исследователя Вилли Вонки к открытию всемирно известной шоколадной фабрики. В картине будут музыкальные номера, где Тимоти придется впервые в своей карьере петь и танцевать, передает 24 Канал.

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"Вонка" 2023: что известно о новом фильме

История о ранних годах персонажа Вилли Вонки будет вдохновлена классическим детским романом Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Режиссеры сосредоточатся на юношеских похождениях Вилли Вонки до открытия его всемирно известной шоколадной фабрики.

Режиссером картины стал Пол Кинг, известный по серии "Приключения Паддингтона". Продюсером фильма есть Дэвид Хейман, который также продюсировал фильмы о Гарри Поттере для Warners, кроме "Приключений Паддингтона". Премьера ленты о молодом Вилли Вонку запланирована на 15 декабря 2023 года.

В трейлере мы видим, как Вонка экспериментирует с фантастическими сладостями и встречает забавных жителей города, где торговля шоколадом монополизирована небольшой группой мастеров.

Пол Кинг поделился, что Тимоти Шаламе идеально подходит для роли Вилли и подчеркнул, что он – невероятный актер нового поколения, довольно смешной и эмоционально интуитивный. По его словам, ему безупречно даются эпизоды с танцами и пением, которые очень важны в фильме.

"Вонка" 2023: смотрите трейлер