Трогательный фильм для всей семьи: почему следует посмотреть "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом

Кино позволяет нам увидеть, насколько тонкой может быть грань между реальностью и вымыслом. Тем, что происходит на самом деле, и продуктом нашего воображения.

Особенно заметно это в фильмах, где фантазия становится главным инструментом для исследования человеческих чувств, страхов и надежд. В новом выпуске спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой телевидения и кино Киевстар ТВ рассказывает о фентезийной комедии "Воображаемые друзья" 2024 года.

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Семейное приключение, поднимающее важные вопросы

История разворачивается вокруг 12-летней девочки, по имени Би. Раньше ее жизнь была беззаботной и удивительной – у нее была прекрасная семья, где царило согласие, поддержка и счастье.

Однако все изменилось, когда мать девочки погибла. Более того, жизнь подбрасывает новые испытания, ведь у отца Би обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Ему нужна операция.

Девочка снова вынуждена переживать сильный страх за здоровье родного человека и кажется, что в жизни больше нет места радостям. Пришло время повзрослеть и стать серьезной.

Неожиданно для себя, героиня обнаруживает, что может видеть воображаемых друзей других людей, которые сокращенно называют себя УДы. Это фантастические существа, которых в свое время придумали дети, однако впоследствии забыли.

Вместе со своим соседом Кэлом, которого сыграл звезда Голливуда Райан Рейнольдс, Би пытается помочь УДам найти новых детей или напомнить о себе "старым". Однако не всегда все дается легко, поэтому получится ли персонажам осуществить задуманное – смотрите в семейном приключении "Воображаемые друзья".

Даша Квиткова и Назар Заднепровский в дубляже фэнтезийной комедии

Известная украинская инфлюенсер Даша Квиткова и актер Назар Заднепровский приняли участие в дубляже семейного фильма "Воображаемые друзья".

Это впервые мне пришлось дублировать анимационного героя. Несмотря на то, что было сложно, ведь я еще не знаю всех нюансов профессии, я была в восторге от процесса. Это такой крутой опыт – ты на 100% процентов перевоплощаешься в своего персонажа и как будто проживаешь с ним маленькую жизнь,

– поделилась Квиткова.

Блогер озвучила персонажа Единорожку, что, как и многие другие УДы, потеряла своего ребенка, когда тот вырос.

Моя героиня Единорожка – очаровательная, эмоциональная, чрезвычайно мечтательная и легкая, поэтому мне кажется в этом мы с ней похожи,

– поделилась Дарья.

Для харизматичного Назара Заднепровского дублирование персонажей уже давно не является чем-то новым. Актер имеет немалый опыт в профессиональной озвучке.

Для меня это не просто работа, а определенная миссия. Я искренне люблю украинский дубляж и хочу, чтобы зрители в нашей стране имели возможность смотреть любимые фильмы на родном языке. Особенно сейчас, когда, как никогда, важно популяризировать украинский язык и отечественный дубляж,

– подчеркнул Заднепровский.

Его голосом заговорил здоровяк Блу – милый и чувственный УД.

"Блу – чрезвычайно симпатичный и добрый воображаемый друг. А сама история учит нас банальной, но важной истине – детство быстротечно, ведь еще недавно ты сам был ребенком, а теперь смотришь как растут твои дети. Поэтому цените каждое мгновение, не пренебрегайте временем вместе и обязательно ходите в кино на теплые семейные истории", – призвал актер.

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