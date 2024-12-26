Особливо помітно це у фільмах, де фантазія стає головним інструментом для дослідження людських почуттів, страхів і сподівань. У новому випуску спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою телебачення і кіно Київстар ТБ розповідає про фентезійну комедію "Уявні друзі" 2024 року.

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Сімейна пригода, що порушує важливі питання

Історія розгортається довкола 12-річної дівчинки, на ім'я Бі. Раніше її життя було безтурботним і дивовижним – у неї була прекрасна сім'я, де панувала злагода, підтримка і щастя.

Проте все змінилося, коли мати дівчинки загинула. Щобільше, життя підкидує нові випробування, адже у батька Бі виявили серйозні проблеми з серцем. Йому потрібна операція.

Дівчинка знову змушена переживати сильний страх за здоров’я найріднішої людини й здається, що у житті більше немає місця радощам. Настав час подорослішати й стати серйозною.

Несподівано для себе, героїня виявляє, що може бачити уявних друзів інших людей, які скорочено називають себе УДи. Це фантастичні істоти, яких свого часу вигадали діти, проте згодом забули.

Разом зі своїм сусідом Келом, якого зіграв зірка Голлівуду Раян Рейнольдс, Бі намагається допомогти УДам знайти нових дітей або ж нагадати про себе "старим". Проте не завжди все дається легко, тож чи вийде персонажам здійснити задумане – дивіться у сімейній пригоді "Уявні друзі".

Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі фентезійної комедії

Відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова та актор Назар Задніпровський взяли участь у дубляжі сімейного фільму "Уявні друзі".

Це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Попри те, що було складно, адже я ще не знаю всіх нюансів професії, я була у захваті від процесу. Це такий крутий досвід – ти на 100% відсотків перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя,

– поділилась Квіткова.

Блогерка озвучила персонажа Єдиноріжку, що, як і багато інших УДів, втратила свою дитину, коли та виросла.

Моя героїня Єдиноріжка – чарівна, емоційна, надзвичайно мрійлива та легка, тож мені здається в цьому ми з нею подібні,

– поділилась Дарія.

Для харизматичного Назара Задніпровського дублювання персонажів вже давно не є чимось новим. Актор має чималий досвід в професійній озвучці.

Для мене це не просто робота, а певна місія. Я щиро люблю український дубляж і хочу, щоб глядачі в нашій країні мали змогу дивитися улюблені фільми рідною мовою. Особливо зараз, коли, як ніколи, важливо популяризувати українську мову та вітчизняний дубляж,

– наголосив Задніпровський.

Його голосом заговорив здоровань Блу – милий та чуттєвий УД.

"Блу – надзвичайно симпатичний та добрий уявний друг. А сама історія вчить нас банальній, але важливій істині – дитинство швидкоплинне, адже ще донедавна ти сам був дитиною, а тепер дивишся як ростуть твої діти. Тому цінуйте кожну мить, не нехтуйте часом разом і обов'язково ходіть в кіно на теплі родинні історії", – закликав актор.

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