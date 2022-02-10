Следовательно, можно считать, что съемки второй части "Загадочного убийства" официально начались. Netflix планирует показать фильм в 2022 году.

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Снова на работу с моим приятелем,

– написала Дженнифер Энистон в инстаграме.

На фото звезды позируют вместе на берегу океана. В коротком ролике, где играет веселая музыка, актеры в масках и съемочная группа танцуют вокруг сценической площадки с пальмами. Адам Сэндлер тоже появляется в видео.

Что известно о продолжении "Загадочного убийства"

Режиссером продолжения станет Джереми Гарелик. Он доработал сценарий, написанный Джеймсом Вандербилтом. Кроме Дженнифер Энистон и Адама Сендлера, к сиквелу присоединились также Марк Стронг ("Круэлла"), Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки"), Джоди Тернер-Смит ("Анна Болейн") и другие звезды.

О сюжете продолжения мы узнаем позже.