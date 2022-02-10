Отже, можна вважати, що зйомки другої частини "Загадкового вбивства" офіційно розпочались. Netflix планує показати фільм у 2022 році.

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Повертаємося до роботи з моїм приятелем,

– підписала Дженніфер Еністон в інстаграмі.

На фото зірки позують разом на узбережжі океану. У короткому ролику, в якому грає весела музика, актори в масках та знімальна група танцують навколо сценічного майданчика з пальмами. Адам Сендлер також з'являється у відео.

Що відомо про продовження "Загадкового вбивства"

Режисером продовження став Джеремі Гарелік. Він допрацював сценарій, який написав Джеймс Вандербільт. Окрім Дженніфер Еністон та Адама Сендлера, до сиквелу доєдналися також Марк Стронг ("Круелла"), Мелані Лоран ("Безславні виродки"), Джоді Тернер-Сміт ("Анна Болейн") та інші зірки.

Про сюжет продовження ми дізнаємося згодом.