Из названия становится понятно, что нас проведут туда, где все началось. Взрывной юмор от Illumination и большая мечта парня стать величайшим злодеем человечества никого не оставит равнодушными.

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Кресло режиссера популярного мультфильма вновь занял Кайл Балда, работавший над третьей частью "Гадкого Я" и "Миньонов". К нему присоединился Брэд Андерсон. К своим ролям неизменно вернутся Стив Карелл, который сыграет Грю и Пьер Коффен в роли Миньонов.

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По сюжету, главный герой мечтает стать злодеем, однако его, конечно, высмеивают, что изрядно подавляет его. Однако Грю решает не сдаваться и похищает у преступников ценный медальон. Он хочет доказать злодеям, что он на самом деле очень гадкий. Сбежать с похищенной ценностью ему помогут его верные друзья миньоны.

Постер к новой части мультфильма "Миньоны" / Фото B&H Film Distribution