З назви стає зрозуміло, що нас проведуть туди, де все почалося. Вибуховий гумор від Illumination і велика мрія одного хлопця стати найвеличнішим лиходієм людства нікого не залишить байдужими.

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Крісло режисера популярного мультфільму знову зайняв Кайл Балда, який працював над третьою частиною "Гидкого Я" та "Посіпаками". До нього приєднався Бред Андерсон. До своїх ролей незмінно повернуться Стів Карелл, який зіграє Грy, та П'єр Коффен у ролі Міньйонів.

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За сюжетом, головний герой мріє стати лиходієм, однак його, звісно, висміюють, що неабияк пригінчує його. Проте Грю вирішує не здаватися і викрадає у злочинців цінний медальйон. Він хоче довести лиходіям, що він насправді дуже гидкий. Втекти з викраденою цінністю йому допоможуть його вірні друзі міньйони.



Постер до нової частини мультфільму "Посіпаки" / Фото B&H Film Distribution