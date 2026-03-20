Кино Сериалы Он достоин внимания: новый украинский сериал, от которого в восторге зрители
20 марта, 00:08
Мария Примыч
Основные тезисы
  • Новый украинский сериал "Возвращение" рассказывает о ветеране войны Александре Кречете, который пытается вернуться к гражданской жизни после ампутации.
  • Главные роли исполняют Евгений Григорьев, Олег Симороз, Александр Рудинский, Анастасия Пустовит и Тарас Цимбалюк, а сериал получил рейтинг IMDb 7.2/10.

В феврале 2026 года вышел новый украинский сериал "Возвращение". В нем рассказывается о ветеране российско-украинской войны. Интересно, что к созданию этого драмеди присоединились настоящие ветераны.

Сериал "Возвращение" стал популярным среди зрителей сразу после премьеры, в частности из-за интересного сюжета и невероятного актерского состава. Что известно о проекте, читайте на сайте 24 Канала.

О чем сериал "Возвращение"?

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8
  • Рейтинг IMDb: 7.2/10

Александр Кречет пережил ампутацию, поэтому уже не сможет вернуться за фронт. Ветеран страдает от физической боли, сталкивается с внутренними демонами, а также видит погибшего собрата – Сергея Вербу.

Александр поддерживает жену и сына друга, которые переживают тяжелую потерю, и проходит новые испытания. Он пытается вернуться к гражданской жизни и принять нового себя.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав

Главные роли в сериале исполнили: действующий военнослужащий Евгений Григорьев (Александр Кречет), ветеран и общественный активист Олег Симороз ("Медведь"), Александр Рудинский (Сергей Верба) и Анастасия Пустовит (Юля "Мала" Романенко), известны по детективному триллеру "Тихая Нава", Тарас Цимбалюк (Никита Маслов).

К актерскому составу также присоединились:

  • Анастасия Митражик – Алина Верба
  • Федор Гуринец – Даня Черный
  • Гриша Горобчук – Назар Верба

Анастасия Пустовит, Александр Рудинский и Евгений Григорьев / Фото из инстаграма Рудинского

