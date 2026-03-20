Сериал "Возвращение" стал популярным среди зрителей сразу после премьеры, в частности из-за интересного сюжета и невероятного актерского состава. Что известно о проекте, читайте на сайте 24 Канала.

О чем сериал "Возвращение"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Александр Кречет пережил ампутацию, поэтому уже не сможет вернуться за фронт. Ветеран страдает от физической боли, сталкивается с внутренними демонами, а также видит погибшего собрата – Сергея Вербу.

Александр поддерживает жену и сына друга, которые переживают тяжелую потерю, и проходит новые испытания. Он пытается вернуться к гражданской жизни и принять нового себя.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Актерский состав

Главные роли в сериале исполнили: действующий военнослужащий Евгений Григорьев (Александр Кречет), ветеран и общественный активист Олег Симороз ("Медведь"), Александр Рудинский (Сергей Верба) и Анастасия Пустовит (Юля "Мала" Романенко), известны по детективному триллеру "Тихая Нава", Тарас Цимбалюк (Никита Маслов).

К актерскому составу также присоединились:

Анастасия Митражик – Алина Верба

– Алина Верба Федор Гуринец – Даня Черный

– Даня Черный Гриша Горобчук – Назар Верба

Анастасия Пустовит, Александр Рудинский и Евгений Григорьев / Фото из инстаграма Рудинского

