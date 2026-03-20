Сериал "Возвращение" стал популярным среди зрителей сразу после премьеры, в частности из-за интересного сюжета и невероятного актерского состава. Что известно о проекте, читайте на сайте 24 Канала.
О чем сериал "Возвращение"?
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Александр Кречет пережил ампутацию, поэтому уже не сможет вернуться за фронт. Ветеран страдает от физической боли, сталкивается с внутренними демонами, а также видит погибшего собрата – Сергея Вербу.
Александр поддерживает жену и сына друга, которые переживают тяжелую потерю, и проходит новые испытания. Он пытается вернуться к гражданской жизни и принять нового себя.
Актерский состав
Главные роли в сериале исполнили: действующий военнослужащий Евгений Григорьев (Александр Кречет), ветеран и общественный активист Олег Симороз ("Медведь"), Александр Рудинский (Сергей Верба) и Анастасия Пустовит (Юля "Мала" Романенко), известны по детективному триллеру "Тихая Нава", Тарас Цимбалюк (Никита Маслов).
К актерскому составу также присоединились:
- Анастасия Митражик – Алина Верба
- Федор Гуринец – Даня Черный
- Гриша Горобчук – Назар Верба
Анастасия Пустовит, Александр Рудинский и Евгений Григорьев / Фото из инстаграма Рудинского
Какие еще новые украинские сериалы посмотреть?
"Сокровища" – это история о Вере, которая возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь и вернуть семейный дом. Также туда приезжает капитан полиции Богдан, который стремится найти настоящего убийцу своего отца. Когда они знакомятся, жизнь обоих меняется.
"Мелкий птенец" – Алису предает любимый, а после начала полномасштабного вторжения она вынуждена покинуть мегаполис и переехать в маленький городок. Девушка должна сделать сложный выбор, от которого зависит не только ее будущее, но и будущее тех, кого она любит.