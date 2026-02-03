В свет выходит новый украинский сериал "Возвращение" с Александром Рудинским

Одна из самых ожидаемых премьер года – 8-серийная драмеди "Возвращение" стартует 22 февраля на телеканале ICTV2. Это история не о войне, а о жизни после нее, о поиске смыслов и круга своих, о любви, дружбе и человечности.

Создатели обещают много драйва, военного юмора, звездных лиц и энергичное увлекательное развитие событий. В материале 24 Канала рассказываем, почему стоит посмотреть премьеру – в нашем материале.

Почему стоит смотреть сериал "Возвращение"?

Сюжет, что цепляет

В центре фильма – история 33-летнего военного Александра Кречета (актер и военный Евгений Григорьев), который после ранения и ампутации ноги возвращается к гражданской жизни.

Он решает отдать долг погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), помогая пережить потерю его семьи. Жена друга Алина (Анастасия Митражик) – успешная владелица ИТ-компании, и на первый взгляд не нуждается в помощи. Но когда ее сын Назар (Григорий Горобчук) исчезает, Кречет находит его и на некоторое время становится личным охранником парня, помогая малышу подготовиться к олимпиаде по робототехнике. Всех персонажей истории ждут интриги и стремительные неожиданные события, что в корне изменят их жизнь.

Сама история – искренняя, честная, откровенная, рассказанная с юмором и жаждой жизни. Дружба, принятие, вина, любовь, прощение – также становятся темами драмеди.

Фантом Рудинский

Одну из главных ролей – погибшего побратима Сергея Вербы, сыграл известный актер Александр Рудинский. Заслуженный артист Украины, он в 2025-м получил мировое признание, получив престижную британскую кинонаграду BAFTA.

И хотя мой персонаж – фантом, зрители будут его видеть, слышать, смеяться над его ремарками и выходками. Он создает настроение сериала, отвечает за юмор,

– рассказывает актер.



Александр Рудинский в сериале "Возвращение" / Кадр из сериала

Рудинский и Евгений Григорьев – лучшие друзья и в жизни. Вместе с коллегой Анастасией Пустовит, которая также играет в "Возвращении", учились в театральном вузе, и еще с тех лет дружат.

Это настоящее счастье, что нас утвердили в один проект. Мне кажется, что наши теплые отношения, доверие – все это есть в кадре, нам ничего не нужно было играть. Не знаю, каким бы был мой персонажи смог бы я его сыграть, если бы рядом не было Женьки,

– признался Рудинский.

Обнаженный "холостяк" Цымбалюк

Любимец женщин, актер Тарас Цымбалюк появится в образе Никиты Маслова и удивит поклонниц. Забудьте о привычном "герое-любовнике" и "главном холостяке" страны: здесь он не герой, а делец, люди, которая совсем не разборчива в путях зарабатывания денег.

Режиссер Павлова добавила, что зрителей ждет "новая версия" Цимбалюка и анонсировала обнаженную сцену с актером.

Можно сказать, что это новое открытие актера Цимбалюка: потому что таким, как в "Возвращении", его никто не видел,

– заинтриговал оператор-постановщик проекта Сергей Ревуцкий.



Тарас Цимбалюк в сериале "Возвращение" / Кадр из сериала

Подлинность в каждом кадре

Это первый украинский сериал, создан в тесном партнерстве с военными: половина актерского состава – более 70 человек, это реальные ветераны и действующие военные.

Интеграция военных в гражданскую жизнь – одна из тем драмеди. Поэтому главную роль сыграл актер и военный Евгений Григорьев, который хорошо понимает персонажа из собственного опыта. Также на роль ветерана с ампутацией ног с позывным Медведь мы пригласили известного общественного деятеля, военного, ветерана Олега Симороза,

– говорит режиссер сериала Юлия Павлова.

Актер Евгений Григорьев с начала полномасштабного вторжения присоединился к войску и все это время служит в легендарном батальоне "Волки Да Винчи".

Именно в армии Кречет нашел настоящих друзей, получил жизненный опыт, поэтому хочет вернуться обратно к своим. Для него вызов – адаптироваться в гражданскую жизнь, где все изменилось, а для многих людей войны как будто и не существует. Эти новые открытия становятся триггерами для Кречета,

– говорит Евгений и добавляет, что и сам испытывает похожие эмоции.

Известный общественный деятель, ветеран Олег Симороз предложил, чтобы его персонаж Медведь в финале истории встал на протезы. Симороз прошел похожий путь, и в итоге нашел силы и мотивацию отказаться от кресла колесного.

Для Олега это первый опыт в художественном проекте, и как говорят режиссер и продюсеры, он прекрасно справился.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Военный юмор как терапия

Создатели выбрали жанр драмеди, чтобы рассказать сложную историю легко.

История рассказана в легкой форме благодаря юмору, которого в проекте достаточно. Главный герой Кречет из-за травмы имеет образ погибшего друга в голове – это дало возможность шутить над сложными моментами. И в целом действия происходят в легкой тональности с элементами юмора. История, вызывающая у зрителя ком в горле, но с улыбкой на лице,

– говорит шоураннер проекта Дмитрий Хрипун.

В сериале много разного юмора: в частности "черного", военно-ампутанского.

"Мы заранее договаривались, о чем можно шутить, а о чем – нет Некоторые шутки могут позволить себе только люди в форме. Это приближает мир военных к гражданским и помогает понять их лучше", – объясняет режиссер Юлия Павлова.

Тайные знаки, или почему запретили красный?

Режиссер Павлова рассказала, что на съемках был использован интересный визуальный прием:

Красный цвет в сериале стал символом травмы и ПТСР. Красный появляется, когда проявляется ПТСР, погибший побратим Верба, а с ним чувство вины и травма Кречета. Красный смущает, волнует, не дает покоя, раздражает – так действует на человека. И зрители, если этот момент не отследят, то все равно почувствуют,

– говорит она.

Чтобы подчеркнуть этот приема, художникам приходилось перекрашивать или прятать любые красные предметы на локациях.

Весь проект выдержан в холодных оттенках, кроме мальчика Назара: он всегда в ярких и оптимистично-желтых тонах, как символ надежды и будущего.

Оператор Сергей Ревуцкий раскрыл, что отображая дуэт Кречета и его альтер-эго Вербу, пользовался приемом из известного фильма "Бойцовский клуб". Там главный персонаж придумывает друга, которого наделяет собственными чертами, которые отрицает в себе.



Фото со съемок сериала "Возвращение" / Пресс-служба

Магазин цветов, полигоны, кладбище: где проходили съемки?

В сериале – много интересных и узнаваемых локаций. В ангаре Национального авиационного университета снимали выставку дронов: рядом с музейными объектами – самолетами, вертолетами, создали выставку, что выглядит свежо и эффектно.

Важные философские сцены снимались на Лукьяновском кладбище: оператор Сергей Ревуцкий снял сцену в часовне без технического света, используя лишь свечи и лампы помещения.

Среди других необычный локаций – полигоны с настоящими взрывами и стрельбой, судоремонтный завод, Центр протезирования Protez Foundation, столичный UNIT.Сіту, который превратился в современный IT-офис.

Все серии драмеди "Возвращение" смотрите 22 февраля в 14:00 на канале ICTV2.