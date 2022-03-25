Как известно, действующий президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр после состоявшегося в мае нынешнего фестиваля планирует уйти в отставку. Его заменит Кноблох, которая официально вступит в должность в 2023 году.

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Кто такая Айрис Кноблох

Айрис Кноблох – уроженка Германии, живущая в Париже. Известна в индустрии благодаря успешной карьере в WarnerMedia, где возглавляла деятельность студии во Франции, Германии, Бенилюксе, Австрии и Швейцарии, контролируя стратегию, коммерческую и групповую маркетинговую деятельность в регионах.

В июне прошлого года из-за глобальной реструктуризации Warner Кноблох покинула свой пост и вместе с компанией французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино открыла компанию по приобретению активов.

75-й Каннский кинофестиваль: что известно

Напомним, 75-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 17 – по 28 мая 2022 года. Если война не закончится в условиях, удовлетворяющих украинский народ, Каннский фестиваль не примет официальные российские делегации и не допустит присутствие кого-либо, связанного с российским правительством.