Еще один популярный украинский сериал продлили на 2-й сезон: что это за лента
- Премьера второго сезона сериала "Врачи" состоится на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 22:00.
- К съемкам привлекают настоящих медиков, а актеры изучают сложную медицинскую терминологию для правдоподобности сцен.
Все больше украинских сериалов настолько захватывают зрителей, что создатели без колебаний продлевают их на новые сезоны. Так, на этот раз продолжение получил сериал "Врачи".
Премьера первого сезона состоялась в октябре 2025 года. А теперь на инстаграм-странице СТБ сообщили, что проект получит новый сезон.
Советуем Это немалая сумма: какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в фильме "Дьявол носит Прада 2"
Что известно о 2-м сезоне сериала "Врачи"?
Премьера первых серий сериала "Врачи" состоялась еще в октябре 2025 года, а теперь создатели порадовали поклонников новостью: уже с понедельника по четверг в 22:00 на телеканале СТБ можно будет посмотреть новые эпизоды.
Это известие изрядно порадовало зрителей, поэтому в комментариях они уже делятся ожиданиями и признаются, что с нетерпением ждут премьеру.
Что пишут украинцы в комментариях / Скриншот из инстаграма
Пока неизвестно больше подробностей, однако поклонники, без сомнения, надеются снова увидеть любимых героев на экране.
Интересные факты о сериале "Врачи": что стоит знать поклонникам?
Сериал "Врачи" – это истории о людях, которые ежедневно борются за жизнь, лечат не только тела, но и души. Это рассказ о силе сопереживания, выносливость и моральный выбор, который приходится делать в самых сложных обстоятельствах. Есть много интересных фактов о создании сериала, которыми съемочная команда поделилась с поклонниками. В частности:
- Чтобы операционные сцены выглядели правдоподобно, к съемкам привлекают настоящих медиков.
- Кроме того, над проектом работает целая команда медицинских консультантов различных специализаций, в частности врач скорой помощи.
- Слова вроде "гемоторакс" или "анастомоз" – не из самых легких для произношения. Актеры признавались, что изучение медицинской терминологии – одна из самых сложных частей подготовки.