Украинцы начали колядовать, когда во время показа "Щедрика" в кино выбил свет – душевное видео

Во Львове 4 января состоялся допремьерный показ исторической драмы "Щедрик" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко. Во время киносеанса случилось отключение света, но зрители не растерялись и начали петь колядки.

Оксана Муха в своем инстаграме отметила, что это феномен украинской нации. "Пение всегда освещает нам темные времена" – ответили украинцы в комментариях. Другие отметили, что коляда была очень кстати и символична.

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Украинцы начали колядовать, когда во время показа в кино "Щедрика" выбил свет

4 января 19 часов в кинотеатре во время показа "Щедрика" выключили свет. Украинцы в ту же минуту начали колядовать. Пока в работу подключали генераторы, зрители исполнили "Нова радість стала", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Щедрик" вместе с режиссером Олесей Моргунец-Исаенко, а также "Пане господарю, на твоєму дворі".

Этот момент настолько умилял украинцев, что в соцсетях начали распространять видео пения в темном зале и комментировать:

"Пение всегда освещает нам темные времена. Иногда и буквально";

"Это было очень символично";

"И мы там были, и колядовали. Это было незабываемо (...) Луч света в темные времена. Но для светлых людей. И со светлыми людьми. С колядниками!";

"Вот так... Если бы не выключили свет, то неизвестно, имели бы на те праздники общую коляду";

"Фильм, который обязательно нужно посмотреть! И очень нужно, чтобы его видели не только украинцы, которые наконец повернулись лицом к своей истории, но и иностранцев, которые часто ничего в нашей истории не понимают и дальше проповедуют, что это Путин, а не люди. Коляда была очень кстати и символична";

"Наслаждался не только премьерой, но и искренней колядой таких незнакомых и близких людей, вера в победу которых сильнее нестабильной действительности".

24 канал также присутствовал на показе и записал часть выполнения колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Украинцы колядуют во время выключения света на показе "Щедрика" в кино: видео 24 канала

Что известно о фильме "Щедрик"

Дата выхода: 5 января

Режиссер: Олеся Моргунец-Исаенко

В ролях: Яна Королева, Андрей Мостренко, Полина Громова, Анастасия Матешко, Иоанна Опозда, Мирослав Ганишевский, Кристина Ушицкая и другие.

Сегодня, 5 января, в украинских кинотеатрах выходит историческая драма "Щедрик". Лента рассказывает о событиях после 1938 года, жизни трех семей во время Второй мировой войны и украинско-польских отношениях. Сюжетным звеном в исторической драме песня "Щедрик" Николая Леонтовича. В картине можно услышать как украинские, так и польские, еврейские песни.

"Щедрик": смотрите трейлер