Во время съемок "Миссия невыполнима 7" паровоз пустили с рельсов: впечатляющее видео

Во время съемок франшизы "Миссия: невыполнима" непременно кто-то прыгает с парашютом, на мотоцикле или на авто. Обычно все эти головокружительные трюки выполняет звезда фильмов Том Круз. Однако, на этот раз в ходе работы над седьмой частью ленты с горы пустили целый паровоз.

Премьера "Миссия невыполнима 7" состоится 26 апреля 2022 года в Австралии. Через 45 дней после этого состоится стриминговий релиз на платформе Paramount +.

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Как снимали впечатляющую сцену франшизы

Снятие сцены велось в английском графстве Дербишир. Паровоз вместе с прицепом, заполненным углем, разогнали на прямом отрезке пути перед оврагом. Проехав единственной секцией моста, паровоз упал в овраг с высоты в несколько десятков метров. Его падение снимали с наземных камер и с вертолета.

Зрелищное падение паровоза "Миссия невыполнима 7": смотрите видео онлайн

Вероятно, над оврагом ранее был проложен железнодорожный мост, или же команда инженеров специально подготовила место для съемки, соорудив временные конструкции. Отметим, что овраг также подготовили к съемке сцены: паровоз упал в заполненный водой бассейн, укрепленный мешками с песком.

Можно лишь выразить надежду, что сцену удалось заснять с первого дубля, ведь для еще одного съема придется провести немало работы: расчистить овраг и подготовить все к новой сцене, а самое главное – нужен еще один паровоз.

Интересные факты о съемках "Миссии невыполнимой 7"