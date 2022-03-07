"Все равно нам хана": Ахеджакова о ненависти к россиянам и поддержке Украины

Актриса российского театра и кино Лия Ахеджакова дала интервью для журналистки РФ Екатерины Гордеевой, обнародованной на ютуб-канале. Артистка откровенно заговорила о крахе России, – подробнее на Кино 24.

Лия Ахеджакова для украинцев известна своей категорической неподдержкой агрессивной политики Путина. Как сообщает источник, она заявила, что молчание россиян сегодня может расцениваться как знак согласия с войной России против Украины.

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Именно такая либеральность к насильственным действиям власти РФ, по ее словам, и порождает ненависть к россиянам в мире, в частности, в Украине тоже. Ахеджакова также заявила, что не сможет простить россиянам войну против Украины.

Ужасно тяжело. С Киевом начинаю когда говорить, я начинаю плакать и не замыкаются эти связи… За мою жизнь точно не простят. И я никогда не прощу. С Германией это было 80 лет. Но сумеем ли мы? Ненависть. Ненависть к нам будет,

– сказала актриса.

Ранее Лия Ахеджакова опубликовала в своем инстаграмме информацию о том, что совершила пожертвование на нужды ВСУ. Но аккаунт Лии остается удаленным из социальной сети Instagram. Сегодня со ссылкой на российские СМИ пишет, что информация о перечислении актрисой денег на нужды ВСУ – фейк. В страны оккупанта утверждают, что это был не настоящий аккаунт актрисы, мол, по ее словам, она никогда не вела страницы в этой социальной сети.

Ахеджакова четко заявила, какими должны быть следующие шаги россиян, ведь многие пытаются защищать власть страны-оккупанта. Она подчеркнула, что многие ее соотечественники имеют друзей и семью в Украине, и не должны оставаться в стороне из-за страха. Актриса аргументировала это тем, что страшнее сейчас в Украине.

Роддом разбомбили, и показали, как там в подвале рожают. В каком страшном подвале. Детей убивают. Мое дело говорить, а не закрывать рот. Может, я неграмотно говорю, не так надо говорить, не это. Но нужно говорить. Ребята, не молчите. Все равно нам хана,

– призвала она.