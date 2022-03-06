Уже многие зарубежные знаменитости выразили поддержку нашей стране после того, как Россия начала здесь войну. Среди них много актеров и актрис – Пирс Броснан, Джаред Лето, Люк Эванс, Мила Кунис, Кэтрин Винник и другие. Теперь в этот патриотический список добавился и двойник легендарного Джека Николсона.

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Норман Дизинг, который пародирует з везду "Бэтмена" и "Пролетая над гнездом кукушки" обнародовал видео на своем аккаунте в TikTok. В ролике он шагает по тропинке и перецепляется через камень. Мужчина решает поднять его и видит, что на камне изображен сине-желтый флаг Украины. Актер осторожно сдувает пыль с камня и нежно прижимает ее к себе.

Детальнее о поддержке Украины мировыми знаменитостями узнавайте здесь.