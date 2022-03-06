Вже багато закордонних знаменитостей висловили підтримку нашій країні після того, як Росія розпочала тут війну. Серед таких є багато акторів і акторок – Пірс Броснан, Джаред Лето, Люк Еванс, Міла Куніс, Кетрін Винник та інші. Тепер до цього патріотичного списку додався й двійник легендарного Джека Ніколсона.

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Норман Дізінг, який пародіює зірку "Бетмена" та "Пролітаючи над гніздом зозулі" оприлюднив відео на своєму акаунті у TikTok. У ролику він крокує стежкою й перечіпається через камінь. Чоловік вирішує підняти його і бачить, що на камені зображено синьо-жовтий стяг України. Актор обережно здмухує пилюку з каменюки й ніжно притуляє її до себе.

Детальніше про підтримку України світовими знаменитостями дізнавайтесь тут.

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