Лія Ахеджакова для українців відома своєю категоричною непідтримкою агресивної політики Путіна. Як повідомляє джерело, тепер вона заявила, що мовчання росіян сьогодні може розцінюватись як знак згоди із війною Росії проти України.

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Саме така лібералість до насильницьких дій влади РФ, за її словами, і породжує ненависть до росіян у світі, зокрема, в Україні теж. Ахеджакова також заявила, що не зможе пробачити росіянам війну проти України.

Жахливо тяжко. З Києвом починаю коли говорити, я плакати починаю і не замикаються ці зв’язки… За мого життя точно не пробачать. І я ніколи не пробачу. Із Німеччиною це було 80 років. Але чи зуміємо ми? Ненависть. Ненависть до нас буде,

– сказала акторка.

Важливо. Раніше Лія Ахеджакова опублікувала у своєму інстаграмі інформацію про те, що здійснила пожертву на потреби ЗСУ. Але акаунт Лії наразі залишається видаленим з соціальної мережі Instagram. Сегодня з посиланням на російські ЗМІ пише, що інформація про перерахування акторкою грошей на потреби ЗСУ – фейк. У країни окупанта стверджують, що це був не справжній акаунт акторки, мовляв, з її ж слів, вона ніколи не вела сторінки у цій соціальній мережі.

Ахеджакова чітко заявила, якими повинні бути наступні кроки росіян, адже багато хто з них намагається захищати владу країни-окупанта. Вона наголосила, що багато хто з її співвітчизників мають друзів та родину в Україні, і не повинні залишатись осторонь через страх. Акторка аргументувала це тим, що страшніше зараз в Україні.

Пологовий будинок розбомбили, і показали, як там у підвалі народжують. У якомусь страшному підвалі. Дітей убивають. Моя справа говорити, а не закривати рота. Може я неписьменно говорю, не так треба говорити, не це. Але треба говорити. Хлопці, не мовчіть. Все одно нам хана,

– закликала вона.