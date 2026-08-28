Как сообщает pagesix, актриса говорит, что роли, которые стали предлагать ей после 40 лет, становились все менее интересными. Поэтому вместо того, чтобы соглашаться на очередную незначительную роль, Комбс решила просто уйти из профессии.

"Работы становилось все меньше, а роли – все скучнее"

В выпуске своего подкаста House of Halliwell Комбс без особых дипломатических реверансов объяснила, почему практически перестала сниматься.



Холли Мари Комбс и Роуз МакГавен / Фото Shutterstock



По ее словам, проекты, которые начали появляться на горизонте, уже не вызывали желания сказать:

Ого, это действительно круто, я должна это сыграть.

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Наоборот – с возрастом выбор становился все меньше, а роли, которые ей предлагали, казались менее интересными.

Особенно она отметила период после 40: по словам актрисы, возрастной диапазон 40 – 50 лет значительно сужает возможности для женщин в индустрии, а вместе с ним сужается и список персонажей, которые ей предлагают.

Пайпер стала главной героиней сериала "Все женщины – ведьмы"

Комбс начала карьеру еще в детстве и получила членскую карточку SAG в 14 лет. Ее ранним большим успехом стала роль Кимберли Брок в драме "Частокиль", которая выходила с 1992 по 1996 год. Но настоящая популярность пришла с сериалом "Все женщины – ведьмы".

В сериале Комбс сыграла Пайпер Халлиуэлл, одну из трех сестер-ведьм. Шоу стартовало в 1998 году и продержалось в эфире восемь сезонов – до 2006 года.

После того как Шеннен Догерти покинула сериал в конце третьего сезона, Пайпер превратилась из "средней" сестры в старшую. А сама Комбс стала одной из центральных фигур шоу.

После "Все женщины – ведьмы" она вновь обрела молодую аудиторию



Холли Мари Комбс с детьми / Инстаграм звезды



Комбс не исчезла сразу после финала сериала. В 2010 – 2017 годах она регулярно появлялась в "Милых обманщицах", сыграв Эллу Монтгомери.

Полностью дверь в Голливуд Комбс не закрывает. Когда ее спросили, может ли она когда-нибудь вернуться к актерской карьере, актриса ответила примерно так: спросите ее после того, как младший сын закончит школу.



Между тем ее коллега по сериалу "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано недавно также привлекла внимание откровенным рассказом о непростом периоде после рождения сына.