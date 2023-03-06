"Всё везде и сразу" покоряет мир: все, что известно о претенденте на Оскар-2023

Американский научно-фантастический фильм режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Всё везде и сразу" продолжает покорять зрителей. Фильм собирает самые важные награды мира и является претендентом на Оскар-2023. Что известно о ленте – рассказываем дальше.

Картина открыла фестиваль South by Southwest 11 марта 2022 года. Фильм собрал 95 % положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes. На Metacritic средняя оценка составляет 81 из 100.

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"Все всегда и одновременно": сюжет и трейлер

Главную роль в будущем фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, дракон, что притаился", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Ножи наголо", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Все всегда и одновременно": смотрите трейлер онлайн

Сценаристы и режиссеры "Всё везде и сразу" Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дениелы", прославились в 2016 году благодаря культовой картине "Человек – швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано. Новую работу Дэниелов выпускает студия А24 в сотрудничестве с продюсерами братьями Руссо, снявшими четыре картины Marvel Cinematic Universe, включая финальные части "Мстителей".

5 марта 2023 года "Всё везде и сразу" добавило еще одну награду к своим достижениям на пути к Оскару, получив приз за лучший оригинальный сценарий на церемонии вручения премии Гильдии сценаристов 2023 года.

На Оскар-2023 фильм получил 10 номинаций:

"Самый лучший фильм"

"Лучшая режиссерская работа"

"Лучшая женская роль"

"Лучшая мужская роль второго плана"

"Лучшая женская роль второго плана"

"Лучший оригинальный сценарий"

"Лучшая музыка к фильму"

"Лучшая песня к фильму"

"Лучший монтаж"

"Лучший дизайн костюмов".

В украинский прокат "Всё везде и сразу" выйдет 16 марта 2023 года.