Картина відкрила фестиваль South by Southwest 11 березня 2022. Фільм зібрав 95 % позитивних рецензій критиків на Rotten Tomatoes. На Metacritic середня оцінка складає 81 зі 100.
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"Все завжди і водночас": сюжет і трейлер
Головну роль у майбутньому фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").
Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.
"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн
Сценаристи та режисери "Все завжди і водночас" Деніел Шайнерт та Деніел Кван, які працюють під псевдонімом "Деніели", прославилися у 2016 році завдяки культовій картині "Людина – швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом та Полом Дано. Нову роботу Деніелів випускає студія А24 у співпраці з продюсерами братами Руссо, які зняли чотири картини Marvel Cinematic Universe, включно з фінальними частинами "Месників".
5 березня 2023 року "Все завжди і водночас" додало ще одну нагороду до своїх здобутків на шляху до Оскара, отримавши приз за найкращий оригінальний сценарій на церемонії вручення премії Гільдії сценаристів 2023 року.
На Оскар-2023 стрічка отримала 10 номінацій:
- "Найкращий фільм"
- "Найкраща режисерська робота"
- "Найкраща жіноча роль"
- "Найкраща чоловіча роль другого плану"
- "Найкраща жіноча роль другого плану"
- "Найкращий оригінальний сценарій"
- "Найкраща музика до фільму"
- "Найкраща пісня до фільму"
- "Найкращий монтаж"
- "Найкращий дизайн костюмів".
В український прокат "Все завжди і водночас" вийде 16 березня 2023 року.