Ранее премьеру фильма уже переносили из-за забастовки в Голливуде. Впрочем, теперь кинотворцы порадовали новостью, что поклонники смогут увидеть фильм раньше.

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Премьера состоится на две недели раньше

Первоначально планировалось, что премьера фильма состоится 3 ноября 2023 года, но из-за забастовки голливудских сценаристов и актеров, демонстрацию отложили на 15 марта 2024 года. Причиной этого отложения стало то, что Тимоти Шаламе и Зендея, играющие главные роли, не могли бы активно продвигать фильм, участвовать в интервью и присутствовать на красной дорожке в день премьеры, если бы забастовка продолжалась до ноября.

Новая дата выхода фильма перенесена на две недели вперед, ленту можно будет увидеть уже 1 марта 2024 года. Киностудия приняла решение сменить день премьеры после того, как 9 ноября голливудские актеры, следуя примеру сценаристов, достигли соглашения с киностудиями и прекратили забастовку, которая длилась со 2 мая.

"Дюна: Часть вторая": о чем будет фильм

В фильме "Дюна: Часть вторая" рассказывается история мифического путешествия Пола Атрида и фремен, направленного на путь мести мятежникам, уничтожившим его семью. Ставя на вес свою любовь и судьбу вселенной, он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать только он сам.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

Премьера первой части "Дюны" состоялась в 2020 году

Экранизация первого эпизода фильма "Дюна" базируется на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. По сюжету главный герой Пол Атрейдес отправляется на песчаную планету Арракис, где собирается вести борьбу за будущее своей семьи и народа. На Арракисе разворачивается конфликт за контроль над пряностью – важнейшим веществом во вселенной.

"Дюна: Часть первая": смотрите онлайн трейлер фильма