Раніше прем'єру фільму уже переносили через страйки у Голлівуді. Утім, тепер кінотворці потішили новиною, що шанувальники зможуть побачити стрічку раніше.

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Прем'єра відбудеться на два тижні раніше

Спочатку планувалося, що прем'єра фільму відбудеться 3 листопада 2023 року, але через страйк голлівудських сценаристів і акторів, демонстрацію відклали на 15 березня 2024 року. Причиною цього відкладення стало те, що Тімоті Шаламе й Зендея, американські актори, що грають головні ролі, не могли б активно просувати фільм, брати участь в інтерв'ю та бути присутніми на червоній доріжці в день прем'єри, якщо страйк тривав би до листопада.

Нову дату виходу фільму перенесено на два тижні вперед, стрічку можна буде побачити уже 1 березня 2024 року. Кіностудія прийняла рішення змінити день прем'єри після того, як 9 листопада голлівудські актори, наслідуючи приклад сценаристів, досягли угоди з кіностудіями та припинили страйк, який тривав з 2 травня.

"Дюна: Частина друга": про що буде фільм

У фільмі "Дюна: Частина друга" розповідається історія міфічної подорожі Пола Атріда та фременів, спрямованої на шлях помсти заколотникам, які знищили його родину. Ставлячи на вагу своє кохання та долю всесвіту, він вибирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке може передбачити лише він сам.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра першої частини "Дюни" відбулася у 2020 році

Екранізація першого епізоду фільму "Дюна" базується на однойменному науково-фантастичному романі американського письменника Френка Герберта. За сюжетом головний герой, Пол Атрейдес, вирушає на піщану планету Арракіс, де збирається вести боротьбу за майбутнє своєї сім'ї та народу. На Арракісі розгортається конфлікт за контроль над пряністю – найважливішою речовиною у всесвіті.

"Дюна: Частина перша": дивіться онлайн трейлер фільму