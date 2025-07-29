Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" стала одним из самых успешных украинских фильмов – она вошла в семерку лидеров по кассовым сборам в первый уикенд. И теперь стало известно: будут снимать продолжение.

Об этом рассказала актриса Наталка Денисенко, которая снова сыграет главную героиню. Сообщает Кино 24 со ссылкой на "Тур звездами".

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Название сиквела будет другое – "Когда ты расстанешься?". Как пошутила Денисенко, это не из-за ее личной жизни. Она пообещала, что в фильме будет много приключений, юмора и любви.

Интересно, что во второй части появится еще одна главная женская роль. По словам Наталки Денисенко, это будет актриса, которую хорошо знают и любят украинские зрители. Кто именно – пока держат в секрете.

Также известно, что новую часть будут снимать в международном сотрудничестве, в частности при участии европейских партнеров. Часть фильма планируют снимать за рубежом.

"Тур Звездами": смотрите видео онлайн

О чем фильм "Когда ты выйдешь замуж?"?

Главная героиня – Ксения, искусствовед, которая только что отменила свадьбу и пытается начать новый этап в жизни. Вместе с подругой она отправляется в отпуск в Хорватию, где случайно находит картину Поля Гогена с названием "Когда ты выйдешь замуж?".

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер онлайн

Это неожиданное открытие запускает цепь приключений: зрителей ждут курортные интриги, романтика и даже криминал.