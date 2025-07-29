Про це розповіла акторка Наталка Денисенко, яка знову зіграє головну героїню. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на "Тур зірками".

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Назва сиквелу буде інша – "Коли ти розлучишся?". Як пожартувала Денисенко, це не через її особисте життя. Вона пообіцяла, що у фільмі буде багато пригод, гумору й любові.

Цікаво, що у другій частині з'явиться ще одна головна жіноча роль. За словами Наталки Денисенко, це буде акторка, яку добре знають і люблять українські глядачі. Хто саме – поки тримають у секреті.

Також відомо, що нову частину зніматимуть у міжнародній співпраці, зокрема за участі європейських партнерів. Частину фільму планують знімати за кордоном.

"Тур Зірками": дивіться відео онлайн

Про що фільм "Коли ти вийдеш заміж?"?

Головна героїня – Ксенія, мистецтвознавиця, яка щойно скасувала весілля і намагається почати новий етап у житті. Разом із подругою вона вирушає у відпустку до Хорватії, де випадково знаходить картину Поля Гогена з назвою "Коли ти вийдеш заміж?".

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

Це несподіване відкриття запускає ланцюг пригод: на глядачів чекають курортні інтриги, романтика і навіть кримінал.