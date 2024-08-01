Премьера второго сезона, которую с нетерпением ждут поклонники, состоится 26 декабря 2024 года. Оригинальный сериал, который впервые вышел осенью 2021 года, стал настоящим хитом и получил признание как критиков, так и зрителей.

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Netflix анонсировал дату выхода второго сезона "Игры в кальмара": подробности

В своем письме к поклонникам режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк рассказал о дальнейшем развитии сюжета. Он сообщил, что Сон Ги Хун, который в финале первого сезона поклялся отомстить, снова возвращается на арену. А Фронтмен на этот раз не будет легким противником, и битва между ним и новыми силами, угрожающими, обещает быть еще более ожесточенной.

Я с нетерпением жду, как семена, что мы посадили во время создания новой "Игры в кальмара", прорастут и дадут плоды в конце этой истории. Мы приложим все усилия, чтобы подарить вам еще одно увлекательное приключение. Надеюсь, вы будете в восторге от того, что ждет вас впереди. Я навсегда благодарен вам всем. До скорой встречи,

– написал режиссер.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн анонс даты выхода сериала

Дополнительно Хван Дон Хёк анонсировал, что эта эпическая борьба двух миров продолжится в третьем сезоне, который станет финалом сериала. Премьера этого сезона, который выйдет в следующем году, станет кульминацией всех событий, развернувшихся в предыдущих частях.

Кроме этого, стриминговый сервис Netflix объявил о продолжении популярного сериала "Игра в кальмара" на третий сезон. Этот сезон, который выйдет в 2025 году, станет последним в сериале. Зрители с нетерпением ждут финал истории, которая уже завоевала сердца поклонников по всему миру.