Второй сезон "Игры в кальмара" можно запросто снять в Украине, – Ткаченко назвал причины

Министр культуры Александр Ткаченко пересмотрел "Игру в кальмара" и сказал, что сериал имеет все шансы стать культовым и получить продолжение или адаптацию.

Кроме этого, Ткаченко отметил, что персонажи в конце картины вспоминают, что именно корейский сезон "Игры в кальмара" им нравится больше всего. Он также объяснил, почему продолжение ленты можно снять в Украине и назвал ряд причин.

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Причины, по словам Ткаченко, почему продолжение "Игры в кальмара" можно снять в Украине

Возвращение кэш-рибейтов. Это всегда выгодно и иностранные продюсеры прекрасно об этом знают; Локации. Не устаю повторять, что Украина имеет уникальные ландшафты. Моря, реки, озера, леса, горы, степи, острова, пустыни. И все это на расстоянии нескольких часов друг от друга. Профессиональные продакшены, с которыми комфортно работать; Высококачественная техника для съемок, чтобы не везти ее из-за рубежа, повышая бюджет сериала; Человеческий капитал – актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, дизайнеры и все, кто имеют отношение к съемочному процессу; Цены на проживание и аренду техники – ниже чем в Европе или Азии.

Александр Ткаченко дополнил: "А если посмотреть на ситуацию еще и с другой стороны: "Игра в кальмара" занимает первое место в рейтинге стриминга в более 90 странах, включая США. Сериал также побил рекорды по просмотрам среди неанглоязычных сериалов, хоть проект задумывался как расширение географии сервиса и привлечения прежде всего подписчиков с Азии."

По словам министра, это отличный пример того, когда зрителям нужны интересные идеи. Это не обязательно все должно ассоциироваться со страной производства США. Иностранные проекты становятся все более востребованными у зрителей. Они свежие и понятные аудитории из Европы и Азии.

Недавно у меня был разговор с представителями Netflix по усилению сотрудничества. Сейчас находимся в тесном контакте на стадии переговоров. Возможно, совсем скоро украинское кино завоюет новые высоты, появившись на сервисе,

– заявил министр.

Сюжет сериала "Игра в кальмара"

"Игра у кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).

"Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября 2021 года. Сегодня проект уверенно движется к тому, чтобы стать самым популярным неанглоязычным сериалом за всю историю стриминга и может даже подвинуть британских или американских конкурентов.

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История создания сериала

Сценарист и режиссер Гван Дон-хек, который искал спонсора для ленты 12 лет, за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". По ее правилам дети делятся на две группы, которые должны бороться за право занять участок, который похож на морского обитателя.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала