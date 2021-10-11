Поклонница сериала под именем lucy.what1 рассказала в социальной сети TikTok, что на самом деле ключ к победе в игре на выживание был скрыт на видном месте. Девушка показала на смонтированном видео, что в последних сериях на стенах четко видны рисунки с подсказками.

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На самом деле, стало очевидно, что все испытания, которые были приготовлены для участников игры, были изображены на стенах в комнате, в которой они все жили.

Все это время подсказка была перед глазами,

– подписала девушка видео.

Стоит подчеркнуть, что раньше было гораздо сложнее увидеть подсказки, так как рисунки начали прояляться после того, как участников становилось все меньше. И число кроватей, которые загораживали эти рисунки с подсказками, – тоже уменьшалось.

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