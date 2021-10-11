Шанувальниця серіалу під іменем lucy.what1 розповіла у соціальній мережі TikTok, що насправді ключ до перемоги у грі на виживання був прихований на видному місці. Дівчина показала на змонтованому відео, в останніх серіях на стінах чітко видно малюнки з підказками.

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Насправді стало очевидним, що усі випробування, які були приготовлені для учасників гри, були зображені на стінах в кімнаті, у якій вони всі жили.

Весь цей час підказка була перед очима,
– підписала дівчина відео.

Варто підкреслити, що раніше було набагато складніше побачити підказки, адже малюнки почали проявлятись після того, як учасників ставало менше. І ліжок, які загороджували ці малюнки з підказками – теж ставало менше.

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У твітері теж з'явився допис з розгадкою гри серіалу від користувача мережі під іменем TAHJ MIKAELSON.


Підказки серіалу "Гра в кальмара" / Фото з твітера TAHJ MIKAELSON

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"?

Серіал " Гра в кальмара" б'є рекорди за переглядами на Netflix і активно обговорюється у всіх соцмережах. За сюжетом кілька сотень конкурсантів змагаються у популярних дитячих іграх за виживання. Учасниками гри є жителі Південної Кореї, які загрузли в боргах. Виграшем у грі є 45 мільярдів вон. У серіалі виграти може лише той, хто вибудує стратегію.