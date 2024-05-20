Сериал "Венздей" получил 12 номинаций на "Эмми" и выиграл в четырех из них. Производство второго сезона было отложено из-за забастовок сценаристов и актеров в 2023 году.

Советуем Нокаут от ярких эмоций: 3 лучших фильма о боксерах

Когда выйдет 2 сезон сериала "Венздей" в Украине

Первый сезон сериала "Венздей" получил чрезвычайно высокие рейтинги. Такой успех не оставил продюсерам Netflix другого выбора, в январе 2023 года они официально анонсировали второй сезон. Стриминговая платформа объявила о начале съемок 7 мая, а также представил актеров, которые сыграют в продолжении.

"Венздей": смотрите онлайн тизер сериала

Изначально планировалось, что он выйдет в конце 2023 года или в первой половине 2024-го, но забастовка сценаристов и актеров в США изменила эти планы.

Теперь выход второго сезона ожидается не раньше конца 2024-го или даже начала 2025 года.

2 сезон сериала "Венздей": что известно

Главная актриса Дженна Ортега сообщила, что второй сезон лишится романтической сюжетной линии. Создатели обещают, что продолжение станет еще более напряженным для главной героини, а также в сюжет добавят больше элементов ужасов и новых членов семьи Аддамс.

Во втором сезоне продюсеры решили немного больше опираться на хоррор-аспект сериала. Поскольку со всеми вампирами, оборотнями и сверхспособностями шоу казалось беззаботным, его не воспринимали слишком серьезно,

– сказала Ортега.

Судя по тизеру, в актерский состав второго сезона "Венздей" войдут: Дженна Ортега, Стив Бушеми, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Джоанна Ламли, Эмма Майерс, Джой Сандей, Кристофер Ллойд, Хантер Дуган, Фред Армисен, Тендиве Ньютон, Виктор Доробанту, Билли Пайпер, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо, Джорджи Фармер, Муса Мостафа, Луянда Унати ЛьюисНьяво, Айзек Ордонес, Иви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор, Фрэнсис О'Коннор, Джунас Суотамо, Джейми Макшейн и другие.

Поклонники с нетерпением ожидают продолжения любимого сериала, которое обещает быть захватывающим.