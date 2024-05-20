Серіал "Венздей" отримав 12 номінацій на "Еммі" і виграв у чотирьох з них. Виробництво другого сезону було відкладено через страйки сценаристів і акторів у 2023 році.

Радимо Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

Коли вийде 2 сезон серіалу "Венздей" в Україні

Перший сезон серіалу "Венздей" отримав надзвичайно високі рейтинги. Такий успіх не залишив продюсерам Netflix іншого вибору, у січні 2023 року вони офіційно анонсували другий сезон. Стримінгова платформа оголосила про початок зйомок 7 травня, а також представив акторів, які зіграють у продовженні.

"Венздей": дивіться онлайн тизер серіалу

Спочатку планувалося, що він вийде наприкінці 2023 року або в першій половині 2024-го, але страйк сценаристів і акторів у США змінив ці плани.

Тепер вихід другого сезону очікується не раніше кінця 2024-го або навіть початку 2025 року.

2 сезон серіалу "Венздей": що відомо

Головна акторка Дженна Ортега повідомила, що другий сезон втратить романтичну сюжетну лінію. Творці обіцяють, що продовження стане ще напруженішим для головної героїні, а також до сюжету додадуть більше елементів жахів та нових членів родини Аддамс.

У другому сезоні продюсери вирішили трохи більше спиратися на горор-аспект серіалу. Оскільки з усіма вампірами, перевертнями та надздібностями шоу здавалося безтурботним, його не сприймали надто серйозно,

– сказала Ортега.

Судячи із тизера, до акторського складу другого сезону "Венздей" увійдуть: Дженна Ортеґа, Стів Бушемі, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Ґузман, Джоанна Ламлі, Емма Маєрс, Джой Сандей, Крістофер Ллойд, Гантер Дуган, Фред Армісен, Тендіве Ньютон, Віктор Доробанту, Біллі Пайпер, Хейлі Джоел Осмент, Хізер Матараццо, Джорджі Фармер, Муса Мостафа, Луянда Унаті Льюіс-Ньяво, Айзек Ордонес, Іві Темплтон, Оуен Пейнтер, Ноа Тейлор, Френсіс О’Коннор, Джунас Суотамо, Джеймі Макшейн і інші.

Прихильники з нетерпінням очікують продовження улюбленого серіалу, яке обіцяє бути захопливим.