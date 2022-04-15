"Вторжение превратилось в массовые убийства": знаменитый Пьер Ришар обратился к Путину

Известный французский киноактер и режиссер Пьер Ришар поддержал украинцев. Он обратился к Путину с призывом остановить войну России против Украины.

Пьер Ришар обратился к Путину с призывом остановить войну

Пьер Ришар осудил войну России против Украины и рассказал Путину, что ее следует заканчивать. "Вторжение превратилось в массовые убийства", – сказал он.

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"Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и тоже люблю ее народ", – в первую очередь сказал режиссер в своем обращении.

Меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и "вторглась" – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварстве, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто ужасно,

– продолжил он.

Как сообщил Ришар, он ежедневно наблюдает за событиями в Украине и не могу просматривать фотографии разрушенных городов и убитых мирных жителей и его "больше, чем переполняют эти эмоции".

Я высоко ценю их смелость и дух противостояния, их самоотверженность (украинцев, – Кино 24). Я ими увлекаюсь. Вот что я хотел сказать вам. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, поскольку продолжать это просто противно,

– подытожил Пьер Ришар.

"Высокий блондин" на нашей стороне – у оркостана нет шансов!", – написал Антон Геращенко и опубликовал видео на своем ютуб-канале.

Пьер Ришар обратился к Путину с призывом остановить войну: смотрите видео