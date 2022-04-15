П'єр Рішар звернувся до Путіна із закликом зупинити війну

П'єр Рішар засудив війну Росії проти України та розповів Путіну, що її варто закінчувати. "Вторгнення перетворилося на масові вбивства", – сказав він.

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"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також люблю її народ", – насамперед сказав режисер у своєму зверненні.

Мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо,

– продовжив він.

Як повідомив Рішар, він щодень спостерігає за подіями в Україні та не можу переглядати фотографії зруйнованих міст та вбитих мирних жителів і його "більш ніж переповнюють ці емоції".

Я високо ціную їх сміливість і дух протистояння, їх самовідданість (українців, – Кіно 24). Я ними захоплююся. Ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, оскільки продовжувати це просто огидно,

– підсумував П'єр Рішар.

"Високий блондин" на нашій стороні – оркостан не має шансів!", – написав Антон Геращенко й опублікував відео на своєму ютуб-каналі.

П'єр Рішар звернувся до Путіна із закликом зупинити війну: дивіться відео